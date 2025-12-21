Incendio in un rimessaggio di camper a Caronno Pertusella: distrutti cinque mezzi
L'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 in Vicolo Varese
Un incendio si è sviluppato nella mattinata di domenica 21 dicembre in vicolo Varese, a Caronno Pertusella. Le fiamme sono divampate attorno alle 11 in un rimessaggio di camper e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118. Una densa colonna di fumo si è elevata e si poteva vedere a distanza.
Sul posto sono state inviate squadre con due autopompe, un’autobotte e un fuoristrada antincendio. L’intervento ha consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio ad altri veicoli presenti nell’area.
Complessivamente sono stati interessati dall’evento quattro camper e una roulotte. Non si registrano feriti: i soccorritori del 118 sono intervenuti per assistere un uomo di 55 anni che non ha riportato conseguenze.
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono attualmente in corso.
Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.