Incendio in un rimessaggio di camper a Caronno Pertusella: distrutti cinque mezzi

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di domenica 21 dicembre in vicolo Varese, a Caronno Pertusella. Le fiamme sono divampate attorno alle 11 in un rimessaggio di camper e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118. Una densa colonna di fumo si è elevata e si poteva vedere a distanza.

Sul posto sono state inviate squadre con due autopompe, un’autobotte e un fuoristrada antincendio. L’intervento ha consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio ad altri veicoli presenti nell’area.

Complessivamente sono stati interessati dall’evento quattro camper e una roulotte. Non si registrano feriti: i soccorritori del 118 sono intervenuti per assistere un uomo di 55 anni che non ha riportato conseguenze.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono attualmente in corso.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute.