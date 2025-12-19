Incidente stradale a Cunardo: due auto coinvolte sulla SP 43, intervento dei vigili del fuoco

Alle ore 9:00 di questa mattina (venerdì 19 dicembre), i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Cunardo, lungo la SP 43, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Gli operatori dei vigili del fuoco, giunti prontamente sul luogo, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si registrano vittime. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno lavorato per evitare ulteriori rischi e garantire la sicurezza della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, ma la situazione è stata presto normalizzata grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti.