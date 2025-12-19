Incidente stradale a Cunardo: due auto coinvolte sulla SP 43, intervento dei vigili del fuoco
Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, ma la situazione è stata presto normalizzata grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori
Alle ore 9:00 di questa mattina (venerdì 19 dicembre), i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Cunardo, lungo la SP 43, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.
Gli operatori dei vigili del fuoco, giunti prontamente sul luogo, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.
Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si registrano vittime. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno lavorato per evitare ulteriori rischi e garantire la sicurezza della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, ma la situazione è stata presto normalizzata grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori.
La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.