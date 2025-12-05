Individuato il sospettato del furto degli addobbi natalizi in Piazza Libertà a Mornago

L’Amministrazione comunale di Mornago annuncia con soddisfazione l’identificazione del responsabile del furto dei fiocchi rossi natalizi installati in Piazza Libertà. Un gesto che aveva colpito la comunità non solo per il danno materiale, ma per il significato simbolico: erano decorazioni legate alla festa e allo spirito di condivisione. Qualcuno aveva provato – proprio come nel film Il Grinch – a portare via un pezzo di Natale, senza riuscirci.

Il risultato è arrivato grazie a un intervento rapido della Polizia Locale, al supporto della Stazione dei Carabinieri di Mornago e all’efficacia della rete di videosorveglianza comunale. Un sistema tecnologico potenziato dall’Amministrazione a partire dal 2016 e che si conferma uno strumento decisivo nella tutela del territorio.

Ma la tecnologia, sottolineano dal Comune, non basta da sola. A garantirne l’efficacia c’è il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e dei volontari della Protezione Civile, impegnati in un monitoraggio costante, anche nelle ore serali, per rafforzare il controllo del territorio.

Il sindaco Davide Tamborini esprime il proprio ringraziamento:

«Ringrazio la Polizia Locale, i Carabinieri e i volontari per la professionalità e l’impegno dimostrati. Questo episodio è la risposta più chiara a chi pensa che la sicurezza sia solo una parola: a Mornago è un impegno concreto, fatto di investimenti e collaborazione.»

Il Comune riconosce come i reati contro il patrimonio siano diffusi in tutta la provincia, ma proprio per questo rivendica un approccio attivo e determinato: tutela del bene pubblico, prevenzione, presenza costante sul territorio.

Non mancano i progetti futuri: nei primi mesi del 2026 sarà completata la videosorveglianza su tutti i varchi comunali, garantendo un controllo capillare degli accessi; partirà il progetto “Controllo del Vicinato”, per rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine; continuerà inoltre il piano di potenziamento dell’illuminazione pubblica nei punti più critici.

«La sicurezza si costruisce con collaborazione e responsabilità – aggiunge il sindaco Tamborini – non con proclami sui social. È facile dire che non si fa mai abbastanza, ma i fatti dimostrano il contrario: ogni intervento e ogni investimento rafforzano la tutela della comunità. Azzerare i reati è difficile, ma resta l’obiettivo verso cui continuiamo a lavorare con determinazione.»