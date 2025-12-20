La Camera Condominiale Varese celebra il Natale tra riconoscimenti e auguri

Ormai è tradizione: le cene di Natale di Camera Condominiale Varese sono un mix di elementi che si uniscono, per celebrare il lavoro squadra di questa associazione nata 3 anni fa, ma che in 3 anni ha raggiunto numerosi risultati di pregio e successo.

Quest’ anno la serata di è svolta a Villa Cagnola, oltre 60 partecipanti, organizzazione a cura di 23&20, spettacolo di Magia con il mentalista Silvano Frigerio, riffa con il ricavato a favore de La Varese Nascosta, in rappresentanza della quale era presente Luigi Manco, insieme a Samuele Corsalini.

Un evento all’ insegna dell’ atmosfera natalizia, ma anche della celebrazione dei successi personali e di squadra, tanto cari a CCVa.

Sono infatti stati premiati con il Premio CD Insurance Romilda Polgati, Michela Vanetti e Maria Vittoria Verzeletti, per il Premio “Primo condominio” Nicoletta Gandini, Paolo Cremona e Alessandro Tajé; con il premio Gruppo di Successo il Gruppo Ferri presente da poco al G10 di Dubai, in rappresentanza dell’ Italia e, per finire, con il Premio espansione 2025 Michela Vanetti, la prima Donna amministratrice a ricevere questo primio dall’ Associazione nella quale si è formata ed è cresciuta nella sua esperienza professionale come Amministratrice di Condominio.

Anime della serata Andrea Leta, Direttore generale di Camera Condominiale Varese, insieme a Gianluca Carullo, responsabile scientifico dell’ Associazione, e a Giulia Nicora, Direttrice del magazine di settore “Benvenuti in Condominio”.

Una frase ha campeggiato tutta la sera sullo schermo presente in sala: “Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo” un famoso aforisma attribuito a Henry Ford che sottolinea come il vero traguardo non sia solo unirsi, ma mantenersi uniti nel tempo e collaborare efficacemente per raggiungere obiettivi comuni.

Questo lo spirito di Camera Condominiale Varese, che a Natale si estende come augurio a tutti gli Associati ed ai condomini seguiti dagli amministratori dell’Associazione.

Lunedì 22 dicembre alle ore 11 presso l’ Associazione Carabinieri di Varese in via Gian Domenico Romagnosi, 9 verrà donato il ricavato della serata all’ Associazione La Varese Nascosta.