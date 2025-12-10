La chirurgia oncologica della ginecologia al Del Ponte di Varese ha risultati da eccellenza nazionale

Non solo ostetricia. Nel rapporto di Agenas relativo alle prestazioni del 2024, giudizi più che positivi sono stati attribuiti a tutta la struttura di ginecologia dell’Asst Sette Laghi diretta dal professor Fabio Ghezzi.

Seconda in Italia per numero di isterectomie

Lo scorso anno sono state eseguite complessivamente 697 isterectomie, un volume che colloca Varese al primo posto in Lombardia per numero di interventi e al terzo posto a livello nazionale su 608 ospedali. Considerando anche le 105 isterectomie eseguite a Cittiglio e le 62 effettuate a Tradate, strutture afferenti alla stessa Struttura Complessa diretta dal Prof. Ghezzi, il totale raggiunge 864 interventi, un dato che posiziona il gruppo al secondo posto in Italia, subito dopo il Policlinico Gemelli di Roma.

Patologia maligna dell’utero

Risultati di rilievo emergono anche nell’ambito della chirurgia per patologia maligna dell’utero: nel 2024 sono stati effettuati 202 interventi, registrando un incremento del 17% rispetto all’anno precedente. Un traguardo che consente a Varese di attestarsi al sesto posto in Italia su 458 reparti e al secondo in Lombardia per volumi di attività.

Tumore ovarico

Una crescita costante è confermata anche nel trattamento del tumore ovarico: nel 2024 sono stati eseguiti 68 interventi, con un aumento del 6% rispetto al 2023. Ciò vale a Varese l’undicesimo posto a livello nazionale su 339 strutture e il quarto posto in Lombardia.

«Questi risultati – sottolinea il Prof. Fabio Ghezzi – sono il frutto di un autentico lavoro di squadra, che unisce competenza, passione e dedizione. L’aumento dei volumi rispetto all’anno precedente rappresenta un segnale concreto della fiducia che le pazienti ripongono nella nostra équipe e nella qualità delle cure che offriamo ogni giorno».

«I dati del PNE 2024 confermano in modo chiaro l’eccellenza della nostra Ginecologia e la capacità dell’ASST Sette Laghi di garantire percorsi clinici di altissimo livello.– spiega il Dott. Mauro Moreno, Direttore Generale di ASST Sette Laghi – Questi risultati non sono solo numeri, ma testimoniano un impegno costante nel miglioramento della qualità, nella sicurezza delle cure e nell’attenzione alle persone. Siamo orgogliosi del lavoro svolto da tutta l’équipe e continueremo a investire per assicurare alle nostre pazienti standard sempre più elevati».