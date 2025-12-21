Varese News

Scienza e Tecnologia

La cometa interstellare 3I/ATLAS, riprese da Ranco

La cometa interstellare 3I Atlas ripresa da un lettore che segnala il fenomeno astronomico raro

Cometa interstellare 3I Atlasi nelle foto del lettore Francesco Cotroneo

Un lettore, Francesco Cotroneo, condivide alcune fotografie che ha realizzato durante recenti serate osservative dedicate alla cometa interstellare 3I/ATLAS, riprese da Ranco (Varese), sulla sponda del Lago Maggiore.

Galleria fotografica

La cometa interstellare 3I/ATLAS, riprese da Ranco 4 di 4
Cometa interstellare 3I Atlasi nelle foto del lettore Francesco Cotroneo
Cometa interstellare 3I Atlasi nelle foto del lettore Francesco Cotroneo
Cometa interstellare 3I Atlasi nelle foto del lettore Francesco Cotroneo
Cometa interstellare 3I Atlasi nelle foto del lettore Francesco Cotroneo

Le immagini sono state ottenute con i miei telescopi amatoriali, utilizzando la seguente attrezzatura:

  • telescopio 114/450
  • telescopio 200/2000 con Barlow 3x

Si tratta di un fenomeno astronomico raro e di grande interesse, che ho voluto documentare dal nostro territorio per valorizzarne anche la qualità del cielo e le opportunità di osservazione.

Leggi anche:

Il Gruppo Astronomico Tradatese firma un nuovo “scatto” storico: immortalata la cometa interstellare 3I/ATLAS

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

La cometa interstellare 3I/ATLAS, riprese da Ranco 4 di 4
Cometa interstellare 3I Atlasi nelle foto del lettore Francesco Cotroneo
Cometa interstellare 3I Atlasi nelle foto del lettore Francesco Cotroneo
Cometa interstellare 3I Atlasi nelle foto del lettore Francesco Cotroneo
Cometa interstellare 3I Atlasi nelle foto del lettore Francesco Cotroneo

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.