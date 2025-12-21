La cometa interstellare 3I/ATLAS, riprese da Ranco
La cometa interstellare 3I Atlas ripresa da un lettore che segnala il fenomeno astronomico raro
Un lettore, Francesco Cotroneo, condivide alcune fotografie che ha realizzato durante recenti serate osservative dedicate alla cometa interstellare 3I/ATLAS, riprese da Ranco (Varese), sulla sponda del Lago Maggiore.
Le immagini sono state ottenute con i miei telescopi amatoriali, utilizzando la seguente attrezzatura:
- telescopio 114/450
- telescopio 200/2000 con Barlow 3x
Si tratta di un fenomeno astronomico raro e di grande interesse, che ho voluto documentare dal nostro territorio per valorizzarne anche la qualità del cielo e le opportunità di osservazione.
Il Gruppo Astronomico Tradatese firma un nuovo “scatto” storico: immortalata la cometa interstellare 3I/ATLAS
