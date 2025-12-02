La Consulta giovanile di Varese apre le candidature fino al 10 dicembre

Il Comune di Varese l’avviso per raccogliere le candidature alla Consulta Giovanile, rivolto alle associazioni e alle organizzazioni politiche giovanili.

Un passaggio che, sottolinea il delegato alle Politiche Giovanili Matteo Capriolo, prosegue il percorso avviato dopo l’approvazione del regolamento in Consiglio comunale per rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita della città. Un percorso sostenuto anche dall’assessora Rossella Dimaggio, che richiama il ruolo dell’Informagiovani nel promuovere nuovi spazi di confronto.

Associazioni sportive, culturali, di volontariato o di categoria, insieme alle organizzazioni politiche giovanili, possono indicare due giovani tra i 16 e 30 anni. Le domande vanno inviate entro il 10 dicembre 2025 agli indirizzi protocollo@comune.varese.legalmail.it e informagiovani@comune.varese.it.

LA CONSULTA GIOVANILE

La Consulta Giovanile è un organismo consultivo autonomo permanente che può esprimere proposte con attenzione ai servizi inerenti le tematiche giovanili. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da un Regolamento che ne stabilisce la composizione: la Consulta è formata da un’assemblea composta da due rappresentanti per ognuna delle associazioni giovanili, sportive, culturali, di volontariato, di categoria che presentino domanda l’adesione; due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti nel Parlamento che presentino domanda l’adesione; un rappresentante per ognuno degli istituti scolastici di secondo grado, dei CFP, degli ITS e IFTS presenti sul territorio comunale; infine due rappresentanti per l’Università dell’Insubria. Tra i requisiti richiesti, operare in modo continuativo da almeno