La Futura stronca anche Imola ed è sempre più quarta in classifica

Prosegue sempre più forte la risalita della Futura Volley Giovani che nel turno infrasettimanale di Serie A2 batte 3-1 Imola – squadra a sua volta in serie positiva – e infila la sesta vittoria consecutiva confermando uno stato di forma clamoroso. Il risultato della Soevis Arena permette inoltre alle biancorosse di consolidare la quarta posizione respingendo proprio il tentativo delle imolesi, le quali rimangono al quinto posto del girone a 5 punti dalle Cocche.

Rebora e compagne regalano un’altra prestazione di ottima fattura a partire da un attacco che ha girato con efficacia e fluidità (44%) per arrivare al buon lavoro a muro (12 quelli punto) che ha disinnescato a lungo le bocche da fuoco emiliane. In doppia cifra vanno in tre per la squadra di Tettamanti: Alice Farina segna 18 punti con 3 ace, un clamoroso 71% offensivo e 5 muri per una prova a tutto tondo; Veronica Taborelli (16) e Marika Longobardi (14) risultano molto efficaci con quest’ultima che ottiene un notevole 52% di ricezione perfetta affiancando nel migliore dei modi Sophie Blasi: il libero bolognese è un altro tassello chiave del successo.

La Futura è partita subito bene imponendosi con un 25-19 piuttosto largo nel set di apertura; molto più tirato il secondo parziale finito in mani biancorosse ai vantaggi (27-25) dopo un set point annullato: decisivi in quel momento un attacco di Longobardi e un errore ospite. Imola però – lo abbiamo detto – è a sua volta in forma e si è riscattata nel set numero 3 in cui Novello e Malik hanno firmato il 21-25. Ma la quarta frazione è stata un concentrato di potenza per la Futura che si è imposta 25-13 con Taborelli grande protagonista e con alcuni accorgimenti tattici di Tettamanti (dentro Talarico e Orlandi in avvio) che hanno dato frutto.

«Imola non è mai morta ma noi abbiamo mantenuto sempre la giusta concentrazione: era importante vincere e ottenere tre punti per continuare nella nostra striscia positiva – le parole della MVP Blasi – Ce l’abbiamo fatta e siamo molto contente. Io cerco sempre di dare qualcosa in più anche in zone non mie così da scaricare un po’ le mie compagne e farle concentrare sull’attacco. È difficile ma è quello che mi piace e lo faccio volentieri».

Futura Volley Giovani-CLAI Imola Volley 3-1 (25-19, 27-25, 21-25, 25-13)

FVG Busto A.: Sassolini 5, Taborelli 17, Rebora 8, Farina 18, Tkachenko 8, Longobardi 14, Blasi (L), Orlandi 4, Sormani, Talarico 3. N.e. Alberti, Aina (L2), Nella. All. Tettamanti.

Imola: Foresi 3, Malik 13, Salvatori 4, Busolini 7, Bulovic 3, Hoogers 15, Gambini (L), Vecchi, Cavalli, Schena, Novello 13, Osana (L2). N.e. Romano. All. Bendandi.

Note. Durata set: 25’, 34’, 25’, 21′; tot. 1h55’. Spettatori 290.

Futura: battute sbagliate 8, vincenti 5, ricezione positiva 60% (perfetta 42%), attacco 44%, muri 12. Imola: battute sbagliate 5, vincenti 11, ricezione positiva 55% (perfetta 24%), attacco 27%, muri 8.