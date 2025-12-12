La notte magica del 13 dicembre, quando i doni li porta Santa Lucia

Una tradizione non molto seguita nel Varesotto, ma che in diverse zone della Lombardia e sulla sponda piemontese del Lago Maggiore si celebra ancora.

E’ la festa di Santa Lucia, celebrazione cristiana che ricorda Lucia di Siracusa, una vergine martire dell’inizio del IV secolo sotto la persecuzione di Diocleziano. Secondo la leggenda, Lucia portò cibo e aiuti ai cristiani nascosti nelle catacombe romane, portando sul capo una corona di candele per illuminare il cammino e avere le mani libere per portare quanto più cibo possibile. Così viene raffigurata ancora oggi, vestita di bianco e coronata di luce.

Una festa che in origine coincideva con il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno prima delle riforme del calendario, e che rientrando nel periodo dell’Avvento è vista come un anticipo del periodo natalizio, a richiamare l’arrivo della Luce di Cristo nel mondo il giorno di Natale.

Santa Lucia arriverà dunque con la sua luce e i doni per i più piccoli in tante case, soprattutto in Sicilia, in particolare a Siracusa, la città natale della santa, dove la festa è molto sentita. Altre zone d’Italia dove la festa è popolare sono quelle di Napoli, Siena, Venezia, e in Lombardia Bergamo, Brescia, Mantova, Lodi, e Pavia.

All’estero la festa di Santa Lucia è particolarmente amata in Scandinavia, dove i lunghi e oscuri inverni rendono la santa celebrata il 13 dicembre un simbolo importante con la sua veste bianca (colore della purezza del battesimo), la fascia rossa (colore del sangue del suo martirio) e con una corona di candele sulla testa.