L’addio di Ispra a Veronica Pignata, «Mamma, moglie, figlia e amica»

L'ultimo saluto da parte del sindaco Rosalina Di Spirito a nome di tutto il paese per ricordare la giovane concittadina scomparsa dopo il parto

Reportage acli Ispra

Al dolore degli abitanti di Malgesso per la scomparsa di Veronica Pignata, giovane donna che ha perso la vita dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio, si unisce anche quello di tutta Ispra: il paese sul Lago Maggiore dove Veronica abitava insieme alla sua famiglia.

«Questo evento – scrive il sindaco di Ispra Rosalina Di Spirito – ci ha lasciati tutti increduli e stretti nel dolore profondo per dover accettare la realtà di non avere più tra noi la giovane mamma, moglie, figlia e amica Veronica».

Nel suo messaggio, la prima cittadina – a nome del paese intero – rivolge le condoglianze al marito di Veronica, ai suoi figli, alla madre, alla sorella e a tutti i parenti.

«Una provocazione – sottolinea Di Spirito – che nessuno di noi può evitare. Cercare insieme una risposta adeguata alla domanda sul significato della nostra vita è l’unico antidoto alla paura che ci assale».

«Ricorderemo sempre – aggiunge – la meravigliosa mamma Veronica, il suo cuore gentile e il suo sorriso disarmante che esprimeva simpatia e amore per la vita e per tutti noi».

Pubblicato il 22 Dicembre 2025
