L’associazione “Quelli che… con Luca onlus” di Uboldo dona altri 120mila euro per la ricerca sulla leucemia infantile
Il presidente Andrea Ciccioni, ha consegnato un assegno del valore di 120mila euro alla Fondazione Tettamanzi di Monza per finanziare la terza parte del progetto 2025 di ricerca sulla leucemia infantile
Un’altra importante tappa del progetto 2025 dell’associazione “Quelli che… con Luca Onlus” di Uboldo nella lotta contro la leucemia infantile.
Ieri sera il presidente Andrea Ciccioni, papà del piccolo Luca a cui è dedicata l’associazione, ha consegnato un assegno del valore di 120mila euro alla Fondazione Tettamanzi di Monza, terza parte del progetto 2025 di ricerca sulla leucemia infantile, frutto delle tante e sempre partecipate iniziative promosse da “Quelli che con Luca”.
«Le dottoresse Sarah e Giusy, della Fondazione come sempre hanno aggiornato sugli sviluppi di Ricerca – dice Andrea Ciccioni – e soprattutto hanno annunciato ciò che il cuore di tutti noi sognava ed attendeva. Entro fine 2025 presenteranno agli organi di controllo, il Dossier e il Protocollo dei CART sulla leucemia mieloide acuta infantile. Questo è il più bel regalo per il compleanno di Luca, per l’imminente Natale e per chi ha creduto in noi in tutti questi anni. Ci siamo, questa è la svolta epocale nella lotta alla leucemia mieloide acuta in Italia, con l’appoggio fondamentale di “Quelli che… con Luca onlus”».
L’associazione
L’associazione “Quelli che… con Luca onlus” è stata fondata per volontà di Andrea Ciccioni nel 2011, quando suo figlio Luca di 9 anni, nonostante una lunga battaglia muore una grave forma di leucemia mieloide acuta.
«La storia di Luca è una storia speciale, ma di Luca purtroppo ce ne sono tanti: bambini coraggiosi che combattono battaglie durissime per difendere il proprio diritto a vivere, o a vivere normalmente – scrive Andrea Ciccioni nel sito dell’associazione – Per questo è nata “Quelli che…con Luca onlus”: per far sì che dal dolore di una perdita possa nascere un circolo virtuoso di amore e altruismo per contribuire a salvare altre vite. Luca, affrontando la malattia con dignità e coraggio, ha comunque conseguito una vittoria: ha cioè insegnato a tutti coloro che gli sono stati vicini l’importanza di non arrendersi e di avere sempre uno spirito costruttivo e proiettato in avanti. Quella che oggi i suoi amici chiamano “filosofia Luca”. Per questo mentre sarebbe facile arrendersi al dolore è invece il momento di sfoderare quella tenacia e quella forza d’animo per fare la nostra parte nello stare vicino a tutti quei Luca che ancora stanno combattendo e che possono farcela».
In questi anni l’associazione ha donato centinaia di migliaia di euro per sostenere la ricerca scientifica: «La ricerca medica fa progressi continui e salva sempre più vite e il nostro contributo potrà servire a conseguire gli obiettivi un po’ prima. I bambini hanno diritto di guarire e tornare a vivere all’aria aperta, a giocare a pallone, a gustarsi un gelato, a sentire il sapore del mare. E’ una battaglia che vale la pena di combattere. Combattiamola insieme».
Sul sito dell’associazione a questo link, tutte le informazioni, le attività e le modalità per sostenere i progetti di “Quelli che… con Luca onlus”.
