Bellucci vuole fare strada a Monza: battuto Lajovic all’esordio

Mattia Bellucci ha scelto il Challenger di Monza per proseguire l’avvicinamento sulla terra rossa al Roland Garros. Il tennista di Castellanza non si è iscritto all’ATP 1000 di Monte Carlo preferendo un appuntamento a due passi da casa che, tra l’altro, vanta una partecipazione di tutto rispetto considerando la concomitanza con il torneo monegasco. (foto: Villarealetennis)

Nel match inaugurale Bellucci – terza testa di serie del tabellone – ha superato un ostacolo tutt’altro che semplice, ovvero il serbo Dejan Lajovic, oggi sceso al numero 128 del mondo ma in passato anche 23° del ranking, vincitore di due titoli in carriera e finalista proprio a Monte Carlo nel 2019, quando ci fu il trionfo di Fabio Fognini.

Come previsto la partita è risultata difficile ed equilibrata, con Bellucci che ha avuto ragione di Lajovic al tie-break nel primo set (7-5 il punteggio dello spareggio) per poi imporsi 6-4 nel secondo superando anche qualche problema muscolare. Nel secondo turno Mattia dovrà affrontare il reggiano Andrea Guerrieri, 27enne capace di superare le qualificazioni e poi di imporsi sull’olandese Guy Den Ouden. Sulla carta Guerrieri non dovrebbe impensierire Bellucci – è il 360 al mondo – ma mai come in questi casi per il mancino varesotto sarà necessario tenere alta la concentrazione.

Bellucci, che non è un terraiolo e che si sente più a suo agio sul cemento, ha davanti a sé un “corridoio” interessante visto che Stefano Travaglia ha eliminato il lituano Vilius Gaubas, la testa di serie (numero 5) più vicina a Mattia nel tabellone. Attenzione, però, nella stessa parte del tabellone, al talento emergente Jacopo Vasamì, ma il castellanzese ha ugualmente le carte in regola per fare strada nel capoluogo brianzolo.

Dopo Monza Bellucci andrà a Roma dove per il momento non ha la certezza di entrare direttamente nel tabellone principale (con il numero 79 è il primo degli esclusi): c’è quindi la possibilità di dover passare dalle qualificazioni ma da qui al 28 aprile potrebbe arrivare qualche forfait che gli permetterebbe di evitare i turni preliminari.

TELEGRAM – IL CANALE DI VARESENEWS DEDICATO A MATTIA BELLUCCI