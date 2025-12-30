Lavena Ponte Tresa piange Pietro Fontana, morto in un incidente in Calabria
Il giovane ha perso la vita in un incidente stradale a Belcastro lungo la Statale 106
La comunità di Lavena Ponte Tresa è in lutto per la tragica scomparsa di Piero (Pietro) Fontana, 33 anni, residente in paese, morto in un grave incidente stradale avvenuto in Calabria a Mesoraca, paese di cui il giovane era originario.
Il cordoglio della comunità e la decisione del Comune
«La comunità di Lavena Ponte Tresa partecipa al dolore della famiglia Fontana e della comunità di Mesoraca per la tragica scomparsa di Piero Fontana» si legge sulla pagina Facebook di Lavena Ponte Tresa.
L’incidente sulla Statale 106 a Belcastro
Il tragico incidente si è verificato ieri, lunedì 29 dicembre, a Belcastro, lungo la Strada Statale 106, tristemente conosciuta come la “strada della morte”. Secondo una prima ricostruzione riportata da CalabriaNews24, sono stati coinvolti tre veicoli e quattro persone.
Pietro Fontana era alla guida di una Toyota Yaris: l’impatto è stato violentissimo e per il 33enne non c’è stato nulla da fare. Altre tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, e sono state soccorse e trasportate d’urgenza in ospedale.
Un giovane stimato tra Calabria e Varesotto
Figlio di una famiglia conosciuta e stimata, Pietro Fontana era descritto da amici e conoscenti come «un ragazzo perbene», serio e lavoratore. Aveva lasciato la Calabria per lavorare in Svizzera, stabilendosi poi nell’Alto Varesotto e diventando a tutti gli effetti concittadino di Lavena Ponte Tresa.
Con tutta probabilità, il giovane era rientrato nel Crotonese per trascorrere le festività natalizie con la famiglia. Un ritorno a casa carico di affetto che si è trasformato in una tragedia improvvisa, lasciando nello sconforto le comunità di Mesoraca e di Lavena Ponte Tresa.
