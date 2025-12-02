Laveno ripensa la viabilità, Santagostino: “Vogliamo invertire il senso di marcia di Via Garibaldi”

Il sindaco di Laveno Mombello Luca Santagostino annuncia un possibile cambiamento nella viabilità del comune. Tema molto sentito e discusso dai cittadini e dall’amministrazione, tanto che i problemi di traffico sono stati denunciati più volte anche dalla minoranza di centrodestra, ora sembra esserci una nuova soluzione.

Il primo cittadino spiega: «Stiamo valutando di invertire il senso di marcia di Via Garibaldi. In questo modo le auto sono costrette ad entrare a Laveno da Cittiglio. Questa soluzione eliminerebbe l’incrocio sulla rotatoria davanti alla stazione ferroviaria». E continua: «Le auto che provengono dal cavalcavia del Boesio e quelle che arrivano da Cittiglio si troverebbero affiancati e la precedenza spetterebbe a chi scende dal sovrappasso».

Invertendo la direzione di marcia inoltre, «si conservano tutti i parcheggi di via Labiena e di Via Ceretti, rispetto alla proposta del centrodestra – presentata nel consiglio comunale di sabato 29 – di reintrodurre il doppio senso perdendo 37 parcheggi».

Il sindaco sottolinea come «il nuovo progetto consentirebbe di rendere via Labiena un viale alberato, riducendo la sezione della viabilità stradale e allargando i marciapiedi, in modo tale da renderla un punto di attrazione per i negozi».

Inoltre, resta il tema della riapertura del passaggio a livello delle Nord. L’amministrazione comunale chiede da tempo una soluzione condivisa con la Provincia. Ad oggi è in vigore un’ordinanza di chiusura che scadrà il 31 dicembre: «Prorogheremo questa misura temporanea per un altro mese in prospettiva che vada in porto il nostro nuovo progetto».

Secondo Santagostino la nuova misura consentirà di riaprire il transito con l’autorizzazione solamente di FerrovieNord, dopo diversi solleciti a Provincia: «FerrovieNord a suo tempo aveva dato l’autorizzazione alla riapertura ma Provincia ha sempre dato parere negativo». Sull’aspetto tecnico sottolinea:«Chi si trova in via Ceretti potrebbe imboccare la rotonda, raggiungere il passaggio a livello e andare in zona Ponte senza intralciare i binari in caso di lunghe code».

E ancora, l’amministrazione vorrebbe ridurre il limite di velocità da 70 a 50 km/h sulla strada provinciale che collega Laveno a Cerro: «Il tratto presenta dei punti molto pericolosi e vogliamo sottoporre a Provincia tutti gli elementi di sicurezza stradale per ridurre la velocità».