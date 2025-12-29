Le nuove biglietterie digitali 100% di Trenord a Milano Cadorna, Garibaldi e Malpensa T1
Dopo la prima sperimentazione a Milano Centrale, il servizio dedicato "Digital gate" viene esteso ad altre tre stazioni. Possibilità di pagamenti tramite app di mobile payment e biglietti che arrivano su WhatsApp
Trenord accelera su un’esperienza sempre più digitale e cashless anche in biglietteria. Dopo un primo progetto pilota avviato a marzo a Milano Centrale, ora alle stazioni di Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Malpensa Aeroporto T1 arriva “Digital Gate”, desk dedicato agli acquisti al 100% digitali.
I nuovi desk, che si aggiungono agli sportelli già attivi nei punti vendita e si contraddistinguono per un allestimento dedicato, offrono ai passeggeri un’esperienza d’acquisto digitale e cashless, utilizzando le app di mobile payment.
Inoltre, chi acquista un biglietto ferroviario, Malpensa Express, transfrontaliero al “Digital Gate” può scegliere di riceverlo via WhatsApp.
L’attivazione di “Digital Gate” è un passo del percorso avviato da Trenord per un sistema di bigliettazione sempre più smart, digitale e paperless.
I pagamenti tramite app per dispositivi mobile
Niente più contanti: presso il “Digital Gate” è possibile acquistare biglietti e abbonamenti utilizzando le principali app di mobile payment come PayPal e Satispay. È inoltre disponibile la funzionalità di pagamento in tre rate tramite PayPal.
Come in tutte le biglietterie Trenord, sono accettati anche pagamenti con carte di credito e debito, inclusi Apple Pay e Google Pay.
Biglietti Trenord via chat, grazie a WhatsApp
Presso i “Digital Gate”, i clienti possono scegliere di ricevere il proprio biglietto ferroviario, Malpensa Express o transfrontaliero su WhatsApp e utilizzarlo direttamente dalla chat dell’applicazione.
Il biglietto digitale, completo di QR Code e dettagli di viaggio, viene inviato direttamente sullo smartphone ed è riconoscibile anche dal personale Trenord durante la controlleria.
