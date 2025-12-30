Le primarie del Pd di Somma per scegliere il candidato sindaco

Al 10 gennaio prossimo si terranno le primarie del Pd di Somma Lombardo per la scelta del nome del candidato sindaco indicato da parte del principale partito della coalizione di centrosinistra che da dieci anni e mezzo guida la città, con il primo cittadino Stefano Bellaria.

Sono primarie un po’ anomale, emerse nell’arco di meno di un mese, come soluzione per superare una certa empasse che era emersa nelle file del centrosinistra. La data definitiva della consultazione viene ora ufficializzata dal segretario dem Xhuljano Banaj: «Le primarie saranno il sabato 10 gennaio, al primo sabato utile dell’anno» conferma contattato da Varesenews. «Si terranno nel pomeriggio, dalle 15 alle 18 in Sala Fallaci in via Briante. Una sala vetrata, nessuno potrà dire che non facciamo le cose con trasparenza», scherza Banaj.

Il riferimento potrebbe essere anche ad una serie di rumors che davano il partito per diviso e spaccato sul nome da scegliere. Ora: al di là della confluenza sull’eredità di Bellaria e sulle prospettive, di sicuro c’è che ci sono due nomi pronti: da un lato Stefano Aliprandini, vicesindaco e assessore al sociale, e dall’altro Sandro Criseo, architetto e professore nella scuola pubblica, dall’altro.

Nessun altro nome? «I tempi ufficiali per presentare una candidatura sono entro l’1 gennaio, anche perché le primarie erano state annunciate già da tempo agli iscritti», che verranno raggiunti oggi dalla comunicazione con la data esatta e le modalità

«Ci saranno la presentazione e dibattito tra i candidati e poi il successivo voto» continua Banaj. Voto riservato solo agli iscritti «che hanno rinnovato al 30-12-25, giorno di chiusura del tesseramento». Non potranno votare invece i nuovi iscritti che arrivassero nel 2026.

Allo stato attuale la sezione di Somma conta 53 iscritti, che saranno chiamati (salvo clamorose sorprese) a scegliere appunto tra i due nomi di Criseo e Aliprandini.

Di per sè, quello che uscirà dalle urne il 10 gennaio sarà il nome che il Pd porta alla coalizione, che è più ampia e articolata – al di là del Pd – su tre liste civiche, vale a dire Somma Futura, Sinistra per Somma e Somma Civica, che coprono un po’ tutto lo specchio tra la sinistra vera e propria e il centro. Nelle settimane passate erano arrivati alcuni segnali favorevoli ad Aliprandini, alcuni erano invece più prudenti nel chiudere anzitempo la partita. Ora ovviamente anche la coalizione dovrà rispettare la decisione degli iscritti Pd, per sapere quale nome il partito porterà al tavolo di coalizione.