Lezioni al freddo alle scuole medie di Malnate, il Comune assicura: “Problema risolto”

È stata una settimana complicata per gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo «Iqbal Masih» di Malnate, a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento che si è verificato proprio negli ultimi giorni prima delle vacanze di Natale. Una perdita d’acqua, localizzata nel vespaio sotto la zona palestra, ha messo fuori uso i termosifoni delle aule nei corridoi «azzurro» e «viola», rendendo necessario un piano d’emergenza per la gestione delle lezioni.

La gestione dell’emergenza: classi a rotazione

Per evitare l’interruzione del servizio, la scuola è rimasta aperta e ha organizzato una rotazione delle classi. Gli studenti si sono alternati nei laboratori e nelle aule dove il riscaldamento è rimasto funzionante, così da non aver dovuto trascorrere l’intero orario scolastico al freddo.

Disagi e comunicazioni

In merito alla gestione delle presenze, il Dirigente Scolastico Santo D’Angelo ha diffuso una circolare per chiarire che, pur non potendo sospendere il pubblico servizio, le famiglie hanno potuto decidere con serenità se mandare i figli a scuola o tenerli a casa. Per chi ha scelto di non frequentare è stata richiesta la regolare giustificazione, mentre internamente è stata organizzata una rotazione delle classi per permettere a tutti di sostare a turno nelle aule riscaldate e nei laboratori. Il preside ha inoltre invitato i docenti a rimandare verifiche e interrogazioni, preferendo attività di potenziamento per non penalizzare gli studenti assenti a causa del disagio.

Intervento risolutivo entro il rientro

I tecnici hanno effettuato dei sopralluoghi per tentare riparazioni provvisorie, ma la posizione delle tubature interrate ha richiesto un intervento più lungo. Il Comune ha comunque rassicurato la comunità scolastica: il guasto è stato gestito e per il rientro a scuola a gennaio l’impianto è stato confermato come regolarmente funzionante.