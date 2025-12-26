L’ingresso principale del cimitero di Gorla Minore chiuso per la caduta di un albero

La caduta di una pianta all’esterno del cimitero di Gorla Minore ha richiesto oggi, venerdì 26 dicembre, la chiusura temporanea del varco principale della struttura. Il cedimento dell’albero ha spinto le autorità a interdire immediatamente il passaggio per motivi di sicurezza, delimitando l’area interessata per evitare rischi ai visitatori.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile insieme ad alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale presenti sul luogo. Un primo sopralluogo è stato effettuato dalla ditta incaricata della rimozione, che ha valutato le modalità d’azione per liberare l’ingresso dai rami e dal tronco.

L’intervento è stato programmato per la giornata di domani, sabato 27. Le operazioni dovranno essere svolte con cautela per non arrecare ulteriori danni alla copertura del tetto che sovrasta l’ingresso principale del camposanto, situata proprio in prossimità del punto in cui si trova la pianta.

Nel frattempo, la continuità delle visite ai defunti è garantita attraverso l’ingresso secondario di via del Deserto. Questo accesso alternativo rimarrà aperto per i cittadini solo fino alle 16.