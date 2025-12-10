Lo spazio Foce di Lugano chiude il 2025 con Spoon River e Bovary

Lo spazio del FOCE chiude il 2025 con una serie di spettacoli teatrali che spaziano dal recital poetico “Antologia di Spoon River” con Emanuele Santoro, allo spettacolo “Il fil rose” di TeatrAnne, nato dai racconti delle donne del laboratorio teatrale dell’Associazione Anna dai capelli corti. Stefano Cordella porta in scena “Bovary”, originale rilettura del celebre romanzo di Flaubert, mentre per il giovane pubblico la Compagnia Teatrale Mattioli presenta “Natale a Suon di Hip Hop”, tra danza, musica e storie natalizie. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito foce.ch

Teatro

La compagnia e.s.teatro presenta al Teatro FOCE, lunedì 15 dicembre alle 19, il recital Antologia di Spoon River – parte prima, tratto dalla raccolta poetica dello scrittore statunitense Edgar Lee Master. Prevendita online: biglietteria.ch

Martedì 16 dicembre alle 19, il Teatro FOCE ospita Il fil rose di TeatrAnne, uno spettacolo poetico nato dai racconti delle donne del laboratorio di teatro di comunità dell’Associazione Anna dai capelli corti. Le donne si raccontano, a volte in maniera dura, per poi tornare leggere, intrise di autoironia e speranza, per dare forma, movimento e voce ai loro vissuti. Biglietti disponibili in cassa serale. Prenotazione: annadaicapellicorti.ch

Stefano Cordella firma ideazione e regia di Bovary, originale rilettura teatrale del celebre romanzo di Flaubert che esplora la ribelle esistenza di Emma e il costante conflitto tra desiderio e realtà nel matrimonio. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro FOCE il 17 e 18 dicembre alle 20. Prevendita online: luganolac.ch

Teatro famiglie

Domenica 21 dicembre alle 15, il Teatro FOCE ospita, nell’ambito di Natale in Piazza, la produzione Natale a Suon di Hip Hop della Compagnia Teatrale Mattioli, uno spettacolo divertente e poetico che, tra gag, danza hip hop e musica, racconta il Natale attraverso gli occhi di tre bambini, tra sorprese ed emozioni. Adatto a tutti, a partire da tre anni. Ingresso

gratuito e senza prenotazione.

