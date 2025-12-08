“L’Orologiaio” conquista Varese: sold out al MIV per lo show di Giorgio Linari

Il MIV Multisala Impero di Varese registra il tutto esaurito per “L’Orologiaio”, lo spettacolo scritto da Giorgio Linari insieme al fratello Valentino, in programma lunedì 15 dicembre 2025.

Sarà una serata speciale: un live immersivo e potente, arricchito da luci, suoni e Ledwall sincronizzati su maxi schermo. La conduzione sarà affidata a Giulia Nicora di Varese Noi.

Sul palco, Giorgio presenterà dal vivo tutte le sue canzoni, composte nel corso degli anni e ora riunite in un’unica narrazione musicale. Ogni brano sarà un tassello del suo percorso artistico, ogni nota una rivelazione personale condivisa con il pubblico della sua città.

Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci sarà una formazione di musicisti di grande talento:

Marco “Ciwi” Cereda (chitarra) – Chitarrista esperto, attivo dal 1995 con numerose esperienze live, dalle cover band hard rock e pop a progetti originali. Dal 2017 fa parte di Rockin’1000, sempre alla ricerca di nuove sfide e collaborazioni.

Veronica Zampa (tastiere) – Polistrumentista di grande sensibilità, fortemente voluta da Linari nella line-up. Suona dall’età di 14 anni e continua a esplorare nuove sonorità e strumenti.

Luca “Pitty” (batteria) – Amico storico di Giorgio, vanta una lunga carriera sia in studio che dal vivo, con numerose performance in cover band di rilievo.

Valentino Linari (basso) – Fratello di Giorgio, bassista e regista dello spettacolo. Professionista dei suoni e dei video, arrangiatore e videoled producer di grande esperienza.

La serata vedrà la partecipazione di numerosi amici e artisti: Mauro Aimetti, che aprirà lo show con un brano del progetto Emerson, Lake & Palmer, in programma al MIV il 2 febbraio 2026. Luca Trevi, cantante dei Bandana – storica band fondata dai fratelli Linari insieme a Trevi e Pitty – che proporrà due brani del suo repertorio. E molte altre sorprese che saranno svelate solo il 15 dicembre.

Giorgio Linari: il percorso artistico

Artista varesino, Giorgio Linari intraprende il suo percorso musicale nei primi anni ’90 insieme al fratello Valentino, fondando la storica band Litorale Est. Con il gruppo partecipa a importanti festival nazionali, tra cui Viareggio – che vince – e Castrocaro.

Dopo un periodo a Londra, rimane affascinato dalle nuove tendenze musicali che animano l’Inghilterra: da David Bowie ai Culture Club, dai Duran Duran ai Depeche Mode e agli Spandau Ballet. È in quegli anni che comprende di trovarsi di fronte a una vera rivoluzione musicale.

Nel 1994 incontra Toto Cutugno, con cui avvia una collaborazione per un progetto rimasto inedito, custodito nei cassetti del Bach Studio di Milano. L’esperienza con Cutugno segna profondamente il suo stile di scrittura, arricchito dai preziosi consigli del Maestro.

Da allora Giorgio non ha mai smesso di comporre. Oggi, da indipendente, ha pubblicato i suoi primi singoli “Come un souvenir” e “Guai”, disponibili su YouTube, Spotify e su tutti i digital store.