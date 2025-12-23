“Luci a Masnago” tra il “caso Trapani” e il ricordo di Chicco Ravaglia

La bella vittoria su Trieste ha messo la Openjobmetis a metà strada tra la zona retrocessione e quella che permette di accedere alla Coppa Italia. Questo il primo argomento toccato da Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni durante l’11a puntata di “Luci a Masnago”, in onda eccezionalmente al martedì (e non al giovedì) su Radio Materia.

L’episodio è intitolato “Varese al cubo”, perché l’ospite dell’ultima parte di trasmissione è stato Tommaso Colombo, il giovanissimo (ha solo 18 anni) regista che coordina le immagini rilanciate dal jumbotron, il grande tabellone cubico sospeso al di sopra del parquet della Itelyum Arena. Tommy ha raccontato la sua passione per il basket e per la Pallacanestro Varese – è anche l’animatore sul campo della Varese Basket School – ma anche la rigorosità con cui si approccia ogni domenica al suo incarico durante le partite.

Nella parte centrale è invece intervenuto in diretta telefonica Giacomo Di Girolamo, direttore del quotidiano online “TP24” e giornalista che da tempo segue con approfondimenti – anche coraggiosi – le vicende della Trapani Shark, prossima avversaria sul campo della Openjobmetis. «Il clima è cambiato – ha spiegato Di Girolamo – Tempo fa io non potevo mettere piede in città per gli attacchi che subivo. Il culmine fu quando cominciai a occuparmi di Valerio Antonini: allo stadio venne esposto uno striscione molto offensivo nei miei confronti. Oggi la gente espone scritte contro il presidente, perché a Trapani – come a Varese – il basket è della gente e non dei dirigenti di turno». Poche ore prima del collegamento, TP24 ha pubblicato un approfondimento sulla Sport Invest, la società che gestisce i due club trapanesi di calcio e pallacanestro, rivelando che il bilancio del 2024 non è stato ancora depositato nonostante gli obblighi di legge (QUI l’articolo).

Un altro “tratto” di “Luci a Masnago” è stato invece dedicato alla figura di Enrico “Chicco” Ravaglia, il play-guardia che giocò una stagione e mezza a Varese (tra il 1995 e il 1996) imponendosi per le sue qualità tecniche e la sua spavalderia. Chicco è scomparso 26 anni fa – il 23 dicembre del ’99 – in un tragico incidente avvenuto a Piacenza mentre tornava a casa dopo la partita giocata e vinta con la maglia di Cantù contro Reggio Emilia. Una serata di festa – Ravaglia aveva segnato 23 punti, tanti quanti i suoi anni – trasformata in un lutto ancora vivo verso chi lo ha conosciuto e lo ha tifato. Noi compresi.

DAL PARQUET – Nel box sovrastante trovate la 12a puntata stagionale di “Dal Parquet”, il nostro podcast pubblicato dopo ogni partita della Openjobmetis. In questo caso l’episodio racconta quanto accaduto durante Varese – Trieste 84-69.