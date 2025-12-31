Luino ricorda Piero Chiara: 39 anni fa la scomparsa di una voce centrale della letteratura italiana
Memoria e letteratura nel giorno dell’anniversario. A Luino, come scrivono sulla pagina Facebook del Premio Chiara, il ricordo di uno scrittore che continua a parlare al presente
Il 31 dicembre non è solo una data di bilanci e nuovi inizi. È anche il giorno in cui ricorre il 39º anniversario della scomparsa di Piero Chiara, una delle voci più riconoscibili e amate della letteratura italiana del Novecento. Per questo, in chiusura dell’anno, come scrivono sulla loro pagina Facebook dedicata al Premio Chiara, un momento di raccoglimento e memoria ha portato a Luino, luogo simbolo e profondamente legato alla vita e all’opera dello scrittore.
Un gesto semplice e delicato, ma carico di significato: ricordare Chiara nel giorno stesso dell’anniversario della sua morte significa ribadire che la sua eredità culturale non appartiene solo al passato, ma continua a vivere nel presente. La memoria “chiariana” è infatti un patrimonio condiviso, da custodire e soprattutto da trasmettere, affinché resti vivo nel tempo e nelle coscienze.
Il legame tra Piero Chiara e Luino – con il suo paesaggio, il lago, le storie di confine e di provincia che hanno nutrito la sua scrittura – resta centrale nella comprensione della sua opera. Tornare qui, oggi, equivale a ritrovare le radici di un immaginario letterario che ha saputo raccontare con ironia, profondità e umanità vizi, virtù e contraddizioni dell’Italia del suo tempo.
Questo anniversario rappresenta anche un ponte verso il futuro. Il 2026 segnerà infatti il quarantennale dalla morte di Piero Chiara, una ricorrenza importante per la quale sono già in corso i lavori di preparazione di un programma articolato di iniziative culturali. L’obiettivo dichiarato è quello di avvicinare ancora di più lo scrittore al pubblico di oggi, rendendo la sua voce attuale e accessibile, soprattutto alle nuove generazioni.
