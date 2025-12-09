Varese News

L’Università Cittadina di Busto chiude la sessione autunnale con l’incontro con il sindaco Antonelli

L'ultimo appuntamento dell’anno non prevede una conferenza tematica, ma un momento di dialogo diretto con il sindaco

Luminarie Busto Arsizio 2023

Si conclude mercoledì 10 dicembre alle 15.30, nella Sala del Museo del Tessile di Busto Arsizio, la Sessione Autunnale dell’Università Cittadina per la Cultura Popolare 2025. Come da tradizione, l’ultimo appuntamento dell’anno non prevede una conferenza tematica, ma un momento di dialogo diretto con il sindaco Emanuele Antonelli.

L’incontro rappresenta un’occasione consolidata per scambiarsi gli auguri di fine anno e, soprattutto, per un confronto aperto tra il primo cittadino e i Soci dell’Università. Dopo una breve relazione del sindaco sull’andamento della città e sulle principali questioni che riguardano la comunità bustocca, i partecipanti potranno porre domande, avanzare osservazioni e condividere riflessioni.

L’Università Cittadina esprime un ringraziamento a chi, nel corso dell’anno, ha dato attenzione e voce alle iniziative promosse, e rivolge a tutti, a nome dei Soci, i più sinceri auguri di Buone Feste.

Pubblicato il 09 Dicembre 2025
