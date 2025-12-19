Lutto nel mondo della musica varesina, è scomparso Diego Fronda
Se n'è andato Diego Fronda, 48 anni, chitarrista e cantante di Ispra. Era parte della band rock and blues dei Stone Fire
Lutto nel mondo della musica varesina. Se n’è andato Diego Fronda, 48 anni, chitarrista e cantante di Ispra. Era parte della band rock and blues dei Stone Fire
Di seguito il messaggio diffuso sulla sua pagina Facebook:
Con sommo dispiacere e rammarico comunichiamo che il nostro Diego ci ha inaspettatamente lasciato martedì notte … Ci auguriamo che sia in compagnia dei suoi idoli suonando una delle sue amate chitarre in modo egregio come ha sempre fatto : incredibilmente, le sapeva tutte … Siamo certi che saprà stupire anche aldilà come ha fatto “al di qua” e lo sappiamo bene. Ha fatto fino all’ultimo ciò che adorava e non tanto per dire , la stessa sera ha suonato la sua chitarra con soddisfazione con noi…Viviamo quindi nella certezza e nella consolazione del fatto che ha chiuso alla grande… Rullata di Batteria , Giro di Basso e la sua pennata di chiusura…Ciao Diego…
