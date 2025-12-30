Materia parte con il botto: prime serate da record per l’hub di Sant’Alessandro

Partenza più che promettente per Materia, l’hub culturale di Sant’Alessandro, che nei primi giorni di apertura dopo l’Epifania registra numeri record e un’attenzione del pubblico superiore alle aspettative. Un avvio “con il botto”, segnato da sale piene e da un interesse costante che conferma la bontà della proposta culturale.

Il primo segnale forte è arrivato venerdì 9, con il sold out per “Dovesicanta” con Solevoci, iniziativa giunta alla sesta serata e capace, ancora una volta, di riempire l’agorà. Un risultato che consolida un percorso già molto apprezzato dal pubblico.

Molto bene anche le prime due iniziative della settimana, protagoniste di una curiosità mai registrata prima nelle 242 serate del 2025: un vero e proprio testa a testa nelle prenotazioni (70 per entrambe), con il pubblico diviso fino all’ultimo tra due proposte molto diverse ma ugualmente attrattive.

Mercoledì 7 gennaio alle 21.00 è in programma Magma, Mattarella, il Delitto Perfetto, un docufilm che racconta l’omicidio di Piersanti Mattarella del 6 gennaio 1980 e ricostruisce il filo che conduce fino alla strage del 2 agosto alla stazione di Bologna. Con il ritmo di un thriller e la forza della storia reale, il film attraversa omicidi politici, depistaggi e tradimenti di Stato, accompagnando lo spettatore nel magma ancora vivo della memoria collettiva, alla ricerca della verità. Sarà presente la regista Giorgia Furlan.

Giovedì 8 gennaio alle 21.00 spazio invece alla fotografia con Lentezza & velocità: le foto di Meazza e Soldano, serata promossa dal Foto Club Varese APS. Sul palco Carlo Meazza, fotografo di luoghi e persone, e Gigi Soldano, specializzato in fotografia motoristica tra piste, circuiti e deserti di tutto il mondo, si incontrano per raccontare e condividere i rispettivi percorsi professionali e di vita.

Scarica qui tutto il programma di gennaio