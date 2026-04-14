Ambientalismo italiano, perché non conta (ancora) davvero?
Mercoledì 22 aprile alle 21 a Materia il confronto con Devis Dori, Barbara Meggetto e Giovanni Ludovico Montagnani per analizzare limiti, contraddizioni e prospettive del movimento verde in Italia
L’ambientalismo italiano si interroga sul proprio peso reale nel dibattito pubblico e politico. E lo fa a partire da una domanda tanto semplice quanto scomoda: perché, nonostante una crescente sensibilità sui temi ambientali, il movimento verde fatica ancora a incidere davvero?
Se ne parlerà mercoledì 22 aprile alle ore 21 a Materia, in un incontro che metterà a confronto tre voci autorevoli provenienti da ambiti diversi ma complementari. Interverranno Devis Dori, parlamentare di Europa Verde, Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, e Giovanni Ludovico Montagnani, del progetto “Ci sarà un bel clima”.
L’appuntamento offrirà uno sguardo a più livelli sullo stato dell’ambientalismo in Italia: quello istituzionale, quello associativo e quello dell’attivismo civico. Tre prospettive che permetteranno di mettere a fuoco punti di forza e criticità di un movimento che, pur godendo di una crescente attenzione mediatica e sociale, continua a scontare un limitato peso nelle scelte politiche.
Tra i temi al centro del dibattito ci saranno le difficoltà nel costruire proposte concrete e condivise, la frammentazione del fronte ambientalista e la complessa relazione con la politica tradizionale. Non mancherà però uno sguardo alle opportunità, a partire da una nuova consapevolezza diffusa soprattutto tra le giovani generazioni e dalla centralità ormai acquisita delle questioni climatiche.
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Materia Spazio Libero si trova in via confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
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