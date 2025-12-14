Merenda solidale dell’A.N.F.I. alla RSA Mons. Comi: un pomeriggio di vicinanza e sorrisi per gli anziani

Un pomeriggio di festa, calore umano e vicinanza alla terza età: è quello che si è svolto venerdì 12 dicembre 2025 presso la RSA Mons. Comi di Luino, dove la Sezione A.N.F.I. ha organizzato una merenda solidale per i residenti in occasione delle festività natalizie.

L’iniziativa, pensata come momento di convivialità, ha portato nelle sale della struttura il profumo del pandoro, il gusto della cioccolata calda e dei succhi di frutta, ma soprattutto l’importanza della condivisione e dell’attenzione verso gli anziani, spesso più fragili e bisognosi di relazioni significative.

Alla merenda era presente anche il Capitano Roberto Castorina, comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Luino, che con la sua partecipazione ha sottolineato la sensibilità delle istituzioni nei confronti del mondo della terza età e delle iniziative solidali che coinvolgono il territorio.

I soci A.N.F.I. sono stati accolti dal Direttore della struttura, dott. Fausto Turci, dal presidente della Fondazione, Gianfranco Malagola, dalla vicepresidente Enrica Nogara e dal consigliere Giovanni Lamantia, che hanno espresso gratitudine per il gesto e per la costante vicinanza dell’associazione alla comunità locale.

L’incontro si è svolto in un clima partecipato e caloroso, confermando il valore di queste iniziative nel rafforzare i legami tra associazioni, istituzioni e territorio, soprattutto nel periodo natalizio. Un ringraziamento particolare va alle educatrici e ai volontari della RSA, il cui impegno quotidiano ha contribuito alla riuscita della giornata.