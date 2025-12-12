Movimenti in casa Varese: Donarini torna al Codogno, si lavora anche in entrata

Il mercato dei dilettanti è aperto dal primo di dicembre, ma a Varese si è mosso – finora – poco o nulla. L’unico movimento registrato a oggi – venerdì 12 dicembre – è stato il rientro di Vittorio Salera alla Cremonese, anche se ufficialmente. Il laterale classe 2007 ha avuto diversi problemi fisici che lo hanno frenato e per questo ha fatto rientro nella sua squadra di appartenenza per seguire un programma di recupero. Essendo la squadra grigiorossa tra i professionisti, il passaggio ufficiale ci sarà solo all’apertura del calciomercato “pro”, a gennaio.



Come confermato dal direttore sportivo Alessio Battaglino, ci saranno entrate a Varese solo in caso di uscite. La prima uscita, come detto, c’è già stata e nei prossimi giorni verrà quindi aggregato al gruppo biancorosso un under che sostituisca l’addio di Salera, anche se potrebbe non essere nel ruolo di laterale destro, dove ci sono già Pietro Marangon e Giuseppe Secondo. Possibile quindi che un innesto venga fatto più avanti, tra centrocampo e attacco.

Il secondo ad aver salutato il gruppo biancorosso – risoluzione consensuale – è l’esterno mancino Filippo Donarini, un altro che ha trovato poco spazio in questa prima parte di campionato; per lui sei apparizioni, una sola da titolare. Il Codogno ha già ufficializzato il ritorno del classe 2005, che tornerà quindi a vestire la casacca che ha indossato nella passata stagione, in Eccellenza. Per sostituire il laterale di sinistra potrebbe arrivare un giocatore dello stesso ruolo, ma non necessariamente un under. E questa dovrebbe essere la prima entrata alle Bustecche.

Tenendo conto anche i tempi burocratici per i tesseramenti, non è detto che i rimpiazzi arrivino già per la gara di domenica 14 dicembre a Saluzzo. Ma entro la fine della finestra di mercato sono attesi almeno due colpi in entrate, forse addirittura tre.

Di sicuro per la gara di domenica ci sarà ancora Omar Rugginenti, che qualche giorno fa è andato a provare in Serie A austriaca, al Ried, e il Varese sta ora attendendo una risposta. «Non ha mai avuto spazio, ma si è sempre impegnato tanto in allenamento e merita tutti i nostri elogi per la serietà che ha dimostrato», commenta il direttore sportivo Alessio Battaglino.