Musei aperti a Milano durante le feste e ingresso gratuito il 4 gennaio

Durante il periodo delle festività natalizie i musei civici restano in gran parte accessibili al pubblico, offrendo a cittadini e visitatori numerose occasioni per vivere l’arte e la cultura anche nei giorni di festa. Le strutture saranno chiuse esclusivamente nelle giornate di Natale e Capodanno, mentre negli altri giorni l’apertura seguirà i consueti orari, consultabili sui rispettivi siti web ufficiali.

Rimarranno sempre aperti il MUDEC, il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea e la Casa della Memoria, insieme alle mostre ospitate a Palazzo Reale. I visitatori potranno così ammirare esposizioni di grande richiamo come “Leonora Carrington”, “Appiani. Il Neoclassicismo a Milano”, “Art From Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza” e “Man Ray. Forme di luce”, confermando Milano come uno dei principali poli culturali anche durante le festività.

Un appuntamento particolarmente atteso è quello di domenica 4 gennaio, prima domenica del mese, quando i musei civici saranno aperti gratuitamente in occasione della prima #domenicaalmuseo del 2026. Un’opportunità per avvicinarsi al patrimonio artistico della città e per trascorrere una giornata all’insegna della cultura, approfittando dell’ingresso libero nelle collezioni civiche.