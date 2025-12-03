Natale 2025 a Laveno Mombello e Cerro: un mese di magia tra tradizioni, luci e nuove emozioni

Anche quest’anno Laveno Mombello e Cerro si preparano a vivere un Natale ricco di atmosfere suggestive, appuntamenti per tutte le età e momenti di comunità che scaldano il cuore. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, il territorio si vestirà di luci, colori e iniziative che intrecciano tradizione, creatività e partecipazione.

Il programma, fitto e variegato, propone un mese di eventi: musica, laboratori, spettacoli, mostre percorsi guidati, animazione per i più piccoli e appuntamenti della tradizione, come l’amato Presepe Sommerso, il Paese dei Presepi, la Slitta di Babbo Natale, l’attesissima Pista del Ghiaccio e tutte le celebrazioni del periodo festivo.

Presepe Sommerso, Pista del Ghiaccio, Parco Incantato di Villa Frua e Paese dei Presepi: le prime scintille della festa

La stagione si apre sabato 6 dicembre con l’inaugurazione della Pista del Ghiaccio nell’Area Gaggetto, attiva dal 6 dicembre fino al 18 gennaio.

Domenica 7 dicembre, ore 17.30–18.00, presso il Parco di Villa Frua: accensione del Parco Incantato, un momento suggestivo per famiglie e bambini, un’installazione meravigliosa con anche un punto sul belvedere dedicato a chi vuole scattarsi una bellissima foto ricordo.

Da lunedì 8 dicembre a martedì 6 gennaio, si apre il percorso diffuso del Paese dei Presepi, realizzato dalla Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” e dalla Pro Loco, capace di far rivivere lo spirito del Natale attraverso gli occhi e le mani di tanti cittadini.

Su tutto veglia il Presepe Sommerso, posato in acqua dal 29 novembre e visitabile anche di sera, mentre le vie del centro e del Lungolago sono posate delle fitte luminarie grazie all’Associazione dei Commercianti, all’Amministrazione Comunale e alla Pro Loco.

Anche le imbarcazioni storiche del Porto Antico saranno illuminate dalla Fondazione Officine dell’Acqua così come le barche ormeggiate al Porto Labieno saranno illuminate per un effetto magico di riflessi sull’acqua.

Mostra, laboratori ed emozioni per i più piccoli

Il 5 dicembre alle 17.00 in Villa Fumagalli, inaugurazione della mostra a cura di Amaltheatro APS “Imagerie, Teatrini e Sortilegi a Laveno Mombello”: tanti coloratissimi e preziosi teatrini antichi giocattolo del ‘800 e ‘900, in collaborazione con l’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare di Grugliasco (TO). La mostra coinvolge anche i negozi che espongono in vetrina i teatrini, tutti da scoprire per partecipare alla caccia al tesoro fotografica con tanto di mappa, che si concluderà il 23 dicembre sempre in Villa Fumagalli con un regalo per chi li trova tutti.

Durante tutto il mese, la Biblioteca Comunale A. Pozzi propone momenti creativi con i Laboratori artistici per piccoli lettori dai 3 ai 6 anni il 13, 20, 22 dicembre, mentre il 21 dicembre saranno all’opera i piccoli della Scuola dell’Infanzia Scotti in collaborazione con l’Associazione l’Albero Baniano.

Sabato 27 dicembre 2025 dal Piazzale Europa, di fronte all’Imbarcadero alle 15.30 parte lo spettacolo itinerante per bambini e famiglie “Il carretto di Natale”, con la Compagnia CLAUDIO e CONSUELO di Cuneo: uno spettacolo di teatro di cantastorie, musica, giocoleria, gag comiche attorno ad un fantasioso carretto musicale

Il 3 gennaio In Villa Frua, prima di tornare a scuola, i bimbi potranno assistere allo spettacolo “Topomosca” della Compagnia ROGGERO di Angera, un sogno animato da attori/animatori con pupazzo, ombre e video finale.

Sport, natura e vita di comunità. Il calendario propone anche esperienze all’aria aperta:

Domenica 7 dicembre – ore 15.00–17.00 nel panoramico Parco di Villa Frua prima dell’accensione del Parco Incantato, si potrà camminare insieme con la Passeggiata “Tra Natura e Natale: conosciamo la vegetazione del Parco” accompagnati da una guida ambientale alla scoperta degli angoli più suggestivi e curiosi del grande giardino del Palazzo Comunale.

Domenica 21 dicembre, al mattino a Cerro si tiene il Raduno Velico di Natale del Centro Vela Sailing Team e a Laveno in Piazza Caduti del Lavoro lo Sprintz Running dà il via alla Run Brulé la corsa dei Babbi Natale e al raduno delle Vespe storiche.

Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione con le Officine dell’Acqua, il tanto atteso Babbo Natale arriva in barca dal lago e aspetta tutti nella sua casa, mentre la sua Slitta gira per le vie del paese.

Molti appuntamenti musicali e di spettacolo accompagnano le festività:

Domenica 7 dicembre nel primo pomeriggio in Piazza Caduti del Lavoro, l’Associazione Amici del Presepe Sommerso propone un divertente intrattenimento con il Karaoke, che ripeterà anche domenica 28 dicembre.

Lunedì 8 dicembre in Piazza Caduti del Lavoro la Piva Rock Band suona Musiche natalizie in chiave rock fra modernità e tradizione.

Venerdì 12 dicembre presso l’Oratorio di Mombello prende il via il “Mumbel Party”, intrattenimento per tutti dall’aperitivo alla cena per stare in compagnia con l’Associazione Mombello Viva.

Sabato 13 dicembre alle ore 21.00, Chiesa SS Filippo e Giacomo, Concerto del Gruppo Shekinah.

Domenica 14 dicembre alle 15.00 in Piazza Caduti del Lavoro Gruppo folkloristico “Sem Chi Inscì cui Scusaritt” e a seguire alle ore 17.00, presso il Teatro Franciscum di Mombello, si svolgerà “Semina meraviglia, Raccogli Pace” un ricco evento-spettacolo, con la proiezione di un film di animazione e i Piccoli Cori della Valcuvia.

Sabato 20 dicembre alle ore 21.00, Palestra Lido V. Sereni, tradizionale Concerto di Gala della Filarmonica G. Verdi.

Martedì 6 gennaio, nel pomeriggio in Chiesa SS Filippo e Giacomo (Chiesa Vecchia), Concerto dell’Epifania 2026 – 3° edizione Pomeriggio dall’insegna della musica e della fede con il Coro Nives ed il Coro ANA Arnica.

Momenti religiosi e tradizionali arricchiscono le festività:

Mercoledì 24 dicembre nel pomeriggio, le Associazioni portano la Slitta di Babbo Natale nelle vie di Mombello e in quelle di Laveno per la gioia dei più piccoli.

Dopo la S. Messa della Vigilia delle ore 21.00 in Chiesa S. Ambrogio (Chiesa Nuova), processione e posa in acqua del Gesù Bambino a cura dei sommozzatori dell’Associazione Amici del Presepe Sommerso.

Martedì 6 gennaio – ore 15.00, Piazza Caduti del Lavoro: Gran Falò della Befana e intrattenimento per bambini.

Un invito a vivere il Natale insieme

Un mese di eventi pensati grazie alla collaborazione tra Comune di Laveno Mombello, Associazione Amici del Presepe Sommerso, Pro Loco, Fondazione Officine dell’Acqua, Associazione Mombello Viva, Filarmonica G. Verdi e tutte le associazioni culturali e sportive, i gruppi musicali, le scuole, la parrocchia e i volontari, che rendono possibile ogni anno il ripetersi della magia di unire la comunità.

Una rete viva, che fa del Natale un momento di appartenenza e stupore condiviso.

«Il calendario di quest’anno – dichiarano l’Amministrazione Comunale e le associazioni coinvolte – è frutto della collaborazione di scuole, volontari, associazioni e gruppi locali che lavorano con entusiasmo per rendere il Natale a Laveno Mombello e Cerro un’occasione di incontro, condivisione e bellezza. Un invito a riscoprire il valore della comunità e la magia delle piccole cose.»

Il programma è disponibile su www.visitlaveno.it e sui social Instagram e Facebook di Visitlaveno