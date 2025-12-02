Laveno Mombello e Cerro, un mese di eventi per il Natale 2025: ecco il programma
Laveno Mombello e Cerro accendono l’atmosfera delle feste con un ricchissimo programma di appuntamenti
Laveno Mombello e Cerro accendono l’atmosfera delle feste con un ricchissimo programma di appuntamenti dedicati al Natale 2025, pensato per coinvolgere famiglie, bambini, visitatori e residenti lungo tutto il mese di dicembre e fino all’Epifania. Tra spettacoli, mercatini, musica, laboratori e tradizioni, il calendario propone iniziative diffuse nelle piazze, nelle chiese, nei parchi e negli spazi culturali del territorio.
Dal 6 dicembre al 18 gennaio: Pista del Ghiaccio alla Gaggetto
L’area della Gaggetto ospita la Pista del Ghiaccio, aperta ogni giorno fino al 18 gennaio, diventando uno dei punti di riferimento del Natale lavenese.
Dall’8 dicembre al 6 gennaio: il Paese dei Presepi
In un itinerario che unisce tradizione e creatività, torna il Paese dei Presepi: esposizioni diffuse, opere artigianali e installazioni visitabili lungo un percorso che coinvolge il centro e le frazioni. Come sempre è visibile il Presepe Sommerso fino al 6 gennaio.
Da venerdì 5 dicembre: mostra e inaugurazioni
A Villa Frua, il 5 dicembre dalle 17.00 alle 18.30, si tiene l’inaugurazione della mostra realizzata con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Maria Montesori”, con letture e laboratori dedicati alla tradizione natalizia. La mostra sarà visitabile nelle giornate del 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre e del 3, 4, 5, 6 gennaio, con orari variabili.
Il programma dettagliato degli eventi
Sabato 6 dicembre
-
Gruppo 10-13 anni in oratorio – 09.30
-
Piazza Caduti del Lavoro – Mercatini e laboratori per bambini
-
MUBA – Laboratorio d’arte per bambini
Domenica 7 dicembre
-
Ore 15.00, Piazza Caduti del Lavoro – Divertimento con il Karaoke
-
Piazza Caduti del Lavoro – Intrattenimento musicale
-
Ore 15.00-17.00, Parco di Villa Frua – Passeggiata botanica “Tra Natura e Natale”
-
Ore 17.30-18.00, Parco di Villa Frua – Accensione del “Parco Incantato”
Lunedì 8 dicembre
-
Ore 15.00, Piazza Caduti del Lavoro – Show di danza, musica e tradizione con i “Rosso Cardinale”
Venerdì 12 dicembre
-
Dopo cena al Campo del Monte – Serata con artisti di Mombello
Weekend del 13 e 14 dicembre
Sabato 13 dicembre
-
Biblioteca Comunale A. Pozzi – 10.00-11.30
Colori di Natale: laboratorio creativo, letture e attività dai 3 ai 6 anni.
-
Ore 21.00, Chiesa SS. Filippo e Giacomo – Concerto gruppo Shekinah
Domenica 14 dicembre
-
Ore 15.00, Piazza Caduti del Lavoro – Serm di Laveno e Fiat Club Cusari
-
Ore 17.00, Teatro Franciscum (Via Don Ernesto Redaelli) – Seminario “Raccogli Pace”, evento culturale promosso da APES ETS
Da sabato 20 dicembre al 22 dicembre
Sabato 20 dicembre
-
Biblioteca Comunale A. Pozzi – 10.00-11.30
Speciale Natale: letture e attività creative.
-
Ore 15.00, Piazza Caduti del Lavoro – Laboratori e giochi per bambini
-
Ore 21.00, Palestra Liceo S. Severino – Concerto di gala Filarmonica G. Verdi
Domenica 21 dicembre
-
Ore 09.00-12.00, Piazza Caduti del Lavoro – Run&Run, corsa dei Babbi Natale
-
Ore 14.30, Teatro Franciscum – Laboratorio creativo per bambini
-
Ore 15.00, Piazza Caduti del Lavoro – Arrivo di Babbo Natale a bordo di un mezzo speciale
-
Ore 15.30, Piazza Caduti del Lavoro – Spettacolo “Il Natale che sale”
Lunedì 22 dicembre
-
Ore 15.00-16.00, Larice – Incontro con Babbo Natale
-
Ore 16.00-18.00 – Scambio degli auguri in attesa del Natale
Vigilia e giorni di festa
Mercoledì 24 dicembre
-
Pomeriggio, Piazza Caduti del Lavoro – Sfilata con Babbo Natale
-
Pomeriggio, Piazza Caduti del Lavoro e via di Mombello – Intrattenimento musicale itinerante
-
Dopo la Messa delle 21.00, Chiesa SS. Ambrogio – Concerto di Natale del Coro dei Gesù Bambino
Sabato 27 dicembre
-
Ore 15.30-17.30, Piazzetta del Tram – Animazioni, musica, laboratori, truccabimbi e pattinaggio
Domenica 28 dicembre
-
Ore 15.00, Piazza Caduti del Lavoro – Divertimento con il Karaoke
-
Ore 15.00-18.00, Piazza Caduti del Lavoro – Racconti e giochi
Sabato 3 gennaio
-
Ore 15.30-16.30, Piazza Caduti del Lavoro – Mini musical dedicato ai bambini
-
Ore 15.30-16.30, Teatro Franciscum – Racconti e storie
Domenica 4 gennaio
-
Ore 15.00-16.30, Piazza Caduti del Lavoro – Laboratori con la Befana
-
Ore 17.00, Piazza Caduti del Lavoro – Arrivo della Befana a cura degli Amici della Montagna
Epifania
Martedì 6 gennaio
-
Ore varie, Chiesa SS. Filippo e Giacomo (Cerro) – Tradizionale Sfilata dei Re Magi con il Coro di Pro Loco, in collaborazione con AMA Africa
Una città vestita a festa
Il calendario di Natale 2025 si conferma particolarmente ricco e diversificato, con iniziative pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età e valorizzare spazi, associazioni e realtà culturali del territorio. L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare e seguire gli aggiornamenti su visitlaveno.it e sui canali social istituzionali.
