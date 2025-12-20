Natale e Capodanno all’Eremo di Santa Caterina del Sasso

Momenti di silenzio, altri di festa, altri di condivisione: l’Eremo di S. Caterina del Sasso nel periodo natalizio è aperto ogni giorno (anche il 25 dicembre), grazie ad Archeologistics, ed accoglie i suoi visitatori in molte forme diverse.

Sabato 20 si aprono le porte della “Natività in Tremezzina”, un presepe su tavole di legno dipinte esposto grazie alla collaborazione con l’Associazione amici del presepe, sede di Tremezzina (CO). Un’immagine che unisce due laghi, quello di Como dove si trova il piccolo borgo di Tremezzina e la famosissima Villa del Balbianello, e il lago Maggiore sulle cui sponde sorge l’Eremo: la composizione è infatti ambientata sulle sponde lacustri, con il profilo di Villa del Balbianello chiaramente riconoscibile e il mondo dei pescatori in cammino verso la sacra famiglia. Il presepe rimarrà esposto sino al 15 gennaio 2026.

Domenica 21 dicembre alle ore 16 l’Orchestra Canova con il patrocinio della Provincia di Varese porta all’Eremo il concerto “Luce d’Inverno” con musiche di Georg Friedrich Handel arrangiate da Davide Tramontano e dirette da Enrico Pagano. Nell’orario del concerto – a partire dalle 15.30 – l’ingresso all’Eremo sarà gratuito ma riservato ai partecipanti all’evento musicale muniti di apposito biglietto (info su www.orchestracanova.com) Alle 14.30 è prevista una visita guidata all’Eremo (ingresso gratuito, visita guidata € 5 cad) acquistabile direttamente presso la biglietteria dell’Eremo.

La notte del 24 la Santa messa inizia alle ore 22 (apertura porte Eremo alle ore 21.30). Al termine della celebrazione vin brulè e panettone insieme presso le cascine del Quicchio illuminate a festa: un momento gratuito e di condivisione offerto da Archeologistics – società concessionaria della gestione dell’Eremo di S.Caterina.

Il giorno di Natale l’Eremo è tradizionalmente aperto al pubblico: alle ore 17 un percorso di visita guidata tra gli ambienti e gli affreschi, pensato per coloro che amano stare all’aria aperta senza trascorrere troppe ore seduto a pranzo: la visita ha durata di circa 50 minuti e permette a chi lo desidera di partecipare alla messa delle ore 18.

Altre visite guidate sono disponibili sabato 27 dicembre, martedì 30 e mercoledì 31 e il 2, 3 e 4 gennaio (tutti i dettagli su www.eremosantacaterina.it o https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/visite-guidate-alleremo-559.html)

L’anno si conclude con la terza edizione di Un capodanno semplice: due momenti il 31 dicembre per festeggiare insieme la fine dell’anno e dare il benvenuto al 2026. Alle ore 16.30 visita guidata all’Eremo con brindisi finale alle Cascine del Quicchio. Alle 19.00 inizia il percorso serale, con visita guidata riservata e cena presso la Locanda dell’Eremo. Brindisi finale previsto alle ore 23 circa. Tutte le info su https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/natale-alleremo-660.html

Da Domenica 20 e sino al 6 gennaio l’Eremo è aperto ogni giorno con orario 9.30 – 19.30.