“Note di Natale”:  a Varese un concerto che illumina

Domenica 14 dicembre, alle ore 17:00, l’Auditorium del Civico Liceo Musicale Malipiero in via Garibaldi, 4 a Varese si trasformerà in un luogo incantato, pronto ad accogliere “Note di Natale”, un concerto che promette di emozionare ed ispirare. Sul palco salirà l’Ensemble de Saxophones di Varese, un gruppo di saxofonisti che, con il loro entusiasmo contagioso, ha saputo farsi strada nel cuore della comunità musicale locale.

Questo ensemble, composto da saxofoni soprani, contralti, tenori e baritoni, non è solo un gruppo musicale, è un vero e proprio laboratorio di creatività musicale, che spazia dal repertorio classico a quello contemporaneo, con arrangiamenti originali che rivelano il ricco panorama timbrico dello strumento. Ma la loro missione va oltre il semplice intrattenimento: sono gli artefici di un’iniziativa che promuove l’integrazione sociale attraverso la musica.

«La musica ci insegna a parlare senza parole: è il linguaggio che unisce», afferma con passione il Maestro Giuseppina Levato, direttrice dell’Ensemble. Le sue parole risuonano come un invito a riconoscere il potere della musica di abbattere le barriere e avvicinare le persone.

Ad aprire il concerto saranno i giovani allievi di saxofono, che si esibiranno in brani della tradizione natalizia. Questo momento rappresenta non solo una celebrazione delle festività, ma anche un gesto di grande significato: giovani talenti, alcuni dei quali sono appena agli inizi del loro percorso musicale, avranno l’opportunità di condividere il palco con musicisti più esperti. È un momento di apprendimento e crescita che incarna valori di solidarietà e comunità, dove la musica diventa veicolo di esperienze formative e positive.

Nell’atmosfera avvolgente dell’Auditorium, tra luci soffuse e volti attenti, il concerto si trasformerà in un abbraccio collettivo. La musica, in questo contesto, non è solo una sequenza di note, ma un linguaggio emozionale che tocca le corde più profonde dell’anima e crea un senso di appartenenza. E’ in questi momenti che il concerto diventa un rifugio di conforto e speranza, un’opportunità per tutti di ritrovarsi e condividere un’esperienza umana autentica.

Il gruppo infonde vita in ogni brano eseguito e la passione che trasmette è il cuore pulsante dell’Ensemble, sempre pronto a regalarci un’esperienza festosa. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di essere parte di queste “Note di Natale”: un incontro da vivere insieme, all’insegna della musica e della gioia.

Verranno eseguite, tra le altre, musiche di Tchaikowski, Styne, Anderson…