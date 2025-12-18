Oggi parla Luis Scola, “Luci a Masnago” va in onda dalle 17 su Radio Materia

Si sposta in avanti di tre ore – ma solo per questa puntata – l’appuntamento con “Luci a Masnago”, la trasmissione di approfondimento sulla Pallacanestro Varese in diretta su Radio Materia (e successivamente disponibile in podcast). Oggi pomeriggio – giovedì 18 dicembre – la puntata prenderà il via alle ore 17 (e non alle 14) per un motivo importante: Luis Scola ha convocato una conferenza stampa al palazzetto dello sport che inizierà alle 15.

L’argomento è quello dell’aumento di capitale della società biancorossa: Scola, che è il CEO, fornirà una serie di dettagli sulle operazioni approvate nei giorni scorsi ed è inutile dire che c’è molta attesa a riguardo. Nel corso di “Luci a Masnago” dunque si parlerà soprattutto di questo, anche se non mancherà un approfondimento sul prossimo impegno di campionato della Openjobmetis, opposta domenica sera (ore 20) alla Pallacanestro Trieste. Un match che coinvolge numerosi ex sia del passato sia del presente (e per questo, durante la trasmissione, ci sarà una piccola sorpresa). Ai microfoni, come sempre, il trio formato da Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni.

Per ascoltare Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI oppure utilizzare siti/app dedicati alle web radio come ad esempio Radio Garden (che è gratuito). Per ascoltare le precedenti puntate di “Luci a Masnago” invece potete CLICCARE QUI (si apre la pagina di Spreaker) o utilizzare la vostra piattaforma di ascolto podcast preferita. Mettete “mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite.