Panettone e vin brulé per gli auguri degli Alpini di Somma Lombardo
Lunedì 22 dicembre nella sede delle "penne nere" la messa di Natale, dopo la funzione religiosa un momento conviviale
L’atmosfera delle feste entra nel vivo tra le mura della sede di via Angelo De March. L’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Varese e il Gruppo Alpini Angelo De March invitano la cittadinanza alla Santa Messa Alpina di Natale, in programma per la serata di lunedì 22 dicembre. L’appuntamento rappresenta il momento d’incontro principale per lo scambio di auguri tra i soci e la comunità di Somma Lombardo.
La serata comincia alle 20:30 con lo spazio dedicato alle confessioni, mentre la celebrazione della Messa ha inizio alle 21. A rendere solenne la liturgia anche i canti del coro La Brughiera di Casorate Sempione, che anima la funzione all’interno degli spazi del gruppo.
Al termine della preghiera, la serata prosegue con un momento di convivialità. Gli Alpini offrono a tutti i presenti panettone, pandoro e vin brulé per il brindisi augurale. Ad arricchire l’evento è prevista inoltre la partecipazione del Corpo Musicale La Cittadina, che interviene con i propri musicisti per completare la serata di festa.
