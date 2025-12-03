Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca’ Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello

A partire da oggi – 3 dicembre – e fino al 12 dicembre sarà chiusa la via Ca’ Bassa, la strada che collega via Peschiera con Cantello, molto utile in particolare ai frontalieri di Varese città.

È una chiusura necessaria per il proseguimento dell’intervento che si sta realizzando per risolvere i problemi idraulici della rotatoria di via Peschiera e di via Monte Nero che conduce a Cascina Mentasti.

I lavori sono iniziati nel settembre scorso.

L’intervento si è reso necessario dal momento che l’area di Cascina Mentasti presenta delle criticità nel tratto a valle della strada che porta al quartiere. Qui la via Monte Nero viene attraversata dal torrente Poscalla, che negli anni scorsi è stato intubato in strutture non adatte alla sua portata: una tubazione in certi tratti troppo piccola, che riesce a smaltire meno del 15% della portata di un evento critico. Si verifica così una pericolosa strozzatura del flusso idrico, che porta a frequenti esondazioni del torrente, con allagamenti in via Monte Nero e l’incrocio con la via Peschiera, creando continui danni al manto stradale e rendendo necessaria la temporanea chiusura di alcuni tratti di strada.

Le opere prevedono la realizzazione di una nuova area di raccolta delle acque prima che vengano intubate al di sotto della via Monte Nero, la formazione di una nuova tubazione con diametro triplicato rispetto a quello attuale, per poi far confluire le acque nel Fiume Olona. Inoltre verranno ripristinate le canaline di smaltimento delle acque nell’area del Ponte sul Torrente Bevera a confine tra Varese e Cantello in via Ca Bassa.

Il costo complessivo delle opere è di circa 700 mila euro, stanziate dal Comune di Varese grazie a un finanziamento ministeriale.