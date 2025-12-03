Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca’ Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
Sono lavori di sistemazione idraulica del comparto che comprende anche via Peschiera, Monte Nero e Cascina Mentasti
A partire da oggi – 3 dicembre – e fino al 12 dicembre sarà chiusa la via Ca’ Bassa, la strada che collega via Peschiera con Cantello, molto utile in particolare ai frontalieri di Varese città.
È una chiusura necessaria per il proseguimento dell’intervento che si sta realizzando per risolvere i problemi idraulici della rotatoria di via Peschiera e di via Monte Nero che conduce a Cascina Mentasti.
I lavori sono iniziati nel settembre scorso.
L’intervento si è reso necessario dal momento che l’area di Cascina Mentasti presenta delle criticità nel tratto a valle della strada che porta al quartiere. Qui la via Monte Nero viene attraversata dal torrente Poscalla, che negli anni scorsi è stato intubato in strutture non adatte alla sua portata: una tubazione in certi tratti troppo piccola, che riesce a smaltire meno del 15% della portata di un evento critico. Si verifica così una pericolosa strozzatura del flusso idrico, che porta a frequenti esondazioni del torrente, con allagamenti in via Monte Nero e l’incrocio con la via Peschiera, creando continui danni al manto stradale e rendendo necessaria la temporanea chiusura di alcuni tratti di strada.
Le opere prevedono la realizzazione di una nuova area di raccolta delle acque prima che vengano intubate al di sotto della via Monte Nero, la formazione di una nuova tubazione con diametro triplicato rispetto a quello attuale, per poi far confluire le acque nel Fiume Olona. Inoltre verranno ripristinate le canaline di smaltimento delle acque nell’area del Ponte sul Torrente Bevera a confine tra Varese e Cantello in via Ca Bassa.
Il costo complessivo delle opere è di circa 700 mila euro, stanziate dal Comune di Varese grazie a un finanziamento ministeriale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.