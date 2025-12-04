Pranzo di classe… a settant’anni dalla maturità: gli ex compagni del Daverio si ritrovano

Pranzo di classe al ristorante La Vecchia Riva di Varese. Una tradizione che si rinnova ormai da… 70 anni. Loro, infatti sono 5 novantenni diplomati nel 1954 all’istituto tecnico commerciale Daverio di Varese.

Ci hanno mandato una foto con una breve descrizione: « Siamo cinque persone fortunate, in “abbastanza” buona salute. Ci troviamo spesso in allegria e siamo molto legati tra noi.

L’unico ancora in attività 1sono io (quello al centro della foto). Mi diletto a scrivere romanzi e spero in un prossimo invito a Materia per presentare il mio libro…».

Si firmano Alfredo Bianchetti, Vitaliano Mascioni, Ernesto Masina, Ettore Nasoni e Luigi Rossi: in alto i calici per festeggiare la lunga e salda amizia nata sui banchi di via Bertolone.