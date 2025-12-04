Pranzo di classe… a settant’anni dalla maturità: gli ex compagni del Daverio si ritrovano
Sono in cinque e dal 1954, anno in cui si diplomarono all'istituto tecnico varesino, si ritrovano per festeggiare la loro lunga amicizia
Pranzo di classe al ristorante La Vecchia Riva di Varese. Una tradizione che si rinnova ormai da… 70 anni. Loro, infatti sono 5 novantenni diplomati nel 1954 all’istituto tecnico commerciale Daverio di Varese.
Ci hanno mandato una foto con una breve descrizione: « Siamo cinque persone fortunate, in “abbastanza” buona salute. Ci troviamo spesso in allegria e siamo molto legati tra noi.
L’unico ancora in attività 1sono io (quello al centro della foto). Mi diletto a scrivere romanzi e spero in un prossimo invito a Materia per presentare il mio libro…».
Si firmano Alfredo Bianchetti, Vitaliano Mascioni, Ernesto Masina, Ettore Nasoni e Luigi Rossi: in alto i calici per festeggiare la lunga e salda amizia nata sui banchi di via Bertolone.
