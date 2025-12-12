Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo: due eccellenze varesine alla tappa finale 2025

Ci sono anche due imprese della provincia di Varese tra le realtà selezionate e premiate nella tappa finale del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, svoltasi a Milano negli spazi di Gioia 22. È di Gallarate artINGEGNERIA, società attiva nella progettazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un’impresa che opera in un settore chiave per la transizione energetica, coniugando competenze tecniche avanzate e attenzione all’impatto ambientale, contribuendo allo sviluppo sostenibile dei territori. Da Vergiate arriva invece IoBoscoVivo, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di alimenti biologici funzionali. La società si distingue per la creazione di prodotti salutistici a base di ingredienti naturali, con un forte focus sul benessere dei consumatori e sulla sostenibilità delle filiere, interpretando in chiave innovativa la crescente domanda di cibo sano e responsabile.

Il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo è promosso dal Gruppo bancario guidato da Carlo Messina in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario e, da quest’anno, con la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center. Giunto alla nona edizione e riconosciuto come categoria speciale del Premio Marisa Bellisario, il riconoscimento è dedicato alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile d’eccellenza, capace di coniugare crescita economica, innovazione e impegno concreto per la parità di genere.

Un impegno che è anche finanziario. La Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, diretta da Stefano Barrese, ha messo a disposizione un miliardo di euro per sostenere gli investimenti delle imprese femminili. Nei primi nove mesi dell’anno il Gruppo ha erogato complessivamente 43 miliardi di euro a famiglie e PMI in Italia, confermando il proprio ruolo di banca di riferimento per il tessuto produttivo del Paese.

La tappa milanese ha visto la premiazione di 33 PMI del Nord Italia, su un totale di 80 vincitrici selezionate tra circa mille candidature pervenute da tutta Italia, esempi concreti di come leadership femminile, sostenibilità e visione strategica possano tradursi in valore.