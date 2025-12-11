Varese News

Prevenzione e salute: doppio incontro a Varese e a Gavirate promossi da Ats Insubriua

Sabato 13 dicembre ci sarà a Varese l’incontro sulla medicina di genere mentre a Gavirate si terrà il punto sullo screening mammografico

screening mammografico al molina

Sabato mattina, 13 dicembre, saranno due gli appuntamenti dedicati alla promozione della salute e alla prevenzione oncologica organizzati da ATS Insubria insieme ai partner istituzionali del territorio.

Alle 9.00, al Teatro Santuccio di Varese (via Sacco 10), si terrà l’incontro “Benessere e Genere: comprendere per prevenire”, promosso da ATS Insubria in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Varese. La mattinata, aperta al pubblico, offrirà un approfondimento sul ruolo sempre più centrale della medicina di genere: un approccio che considera le differenze biologiche, culturali e sociali tra uomini e donne nell’insorgenza e nell’evoluzione delle patologie, nella risposta ai farmaci e nell’accesso alle cure.

Interverranno Paola Biavaschi, Cristina Giaroni e Antonella Cromi dell’Università dell’Insubria, mentre Andrea Spiriti proporrà una Lectio Magistralis dedicata a “Gravidanza e parto nell’arte dalla preistoria alla contemporaneità”. Tra i contributi anche quelli di Teodora Gandini (OMCeO Varese) e Monica Onorati (ASST Rhodense).

Il secondo appuntamento è fissato alle 11.00 sul lungolago di Gavirate, di fronte alla Pro Loco (lungolago Isola Virginia 8), dove è previsto un incontro dedicato all’ultima tappa 2025 dell’Unità Mobile per lo screening mammografico. Il progetto, promosso da ATS Insubria con ASST Sette Laghi, Varese per l’Oncologia e CAOS, rappresenta una delle iniziative più significative di prevenzione oncologica sul territorio.

La tappa di Gavirate, organizzata in collaborazione con il Comune e con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, conclude il calendario annuale del tour avviato per avvicinare i servizi di screening alle cittadine.

 

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
