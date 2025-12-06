Pro Patria – Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
I Tigrotti tornano a giocare a Busto Arsizio (domenica 7 dicembre, ore 17,30) contro la neopromossa veneta degli ex Toci e Mignanelli. Seguite e commentate con noi la gara in #direttavn
Nuova occasione per muovere la classifica per una pericolante Pro Patria affronta in casa la neopromossa Dolomiti Bellunesi, attualmente più in alto in classifica ma non troppo distante dai Tigrotti, che hanno alle spalle la sola Triestina, iper-penalizzata. La partita valida per la 17a giornata si disputa domenica 7 dicembre dalle 17,30 sul prato dello stadio “Speroni” di Busto Arsizio. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
