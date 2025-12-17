Programma Interreg Italia-Svizzera: 18 milioni di euro per 26 progetti in Lombardia

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera ha approvato il finanziamento di 26 progetti sul territorio lombardo, per un totale di 18 milioni di euro da parte dell’Italia e 3,15 milioni di franchi svizzeri. I fondi sono destinati a iniziative nei settori dell’innovazione, della sostenibilità ambientale, della mobilità, e del sociale, e interesseranno le province di Milano, Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio, Pavia e Varese.

Le aree di intervento

I 26 progetti finanziati si suddividono in diverse aree tematiche:

Ricerca e sviluppo di tecnologie nel settore biomedico e innovazione nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI): 9 progetti.

Prevenzione dei rischi idrogeologici, monitoraggio del territorio e adattamento al cambiamento climatico: 3 progetti.

Biodiversità, riduzione dell’inquinamento e riqualificazione ambientale delle zone di confine: 5 progetti.

Mobilità sostenibile: 1 progetto per la creazione di percorsi intermodali e ciclabili.

Progetti di inclusione sociale destinati alle persone fragili, inclusa la telemedicina: 3 progetti.

Turismo e cultura in diverse forme, tra cui sostenibile, accessibile, geologico-minerario e archeologico: 4 progetti.

Cooperazione tra istituzioni: 1 progetto.

Il commento dell’assessore Sertori

L’assessore regionale Massimo Sertori ha sottolineato l’importanza di questo finanziamento: «Il Programma Interreg Italia-Svizzera sta portando significativi benefici al nostro territorio. Grazie a questi 18 milioni di euro, saremo in grado di supportare progetti che non solo favoriscono l’innovazione e la sostenibilità, ma anche la coesione sociale, la cura dell’ambiente e la qualità della vita delle persone».

Sertori ha poi aggiunto che il Comitato di Sorveglianza ha deciso di destinare le risorse ancora disponibili per microprogetti, da attivare all’interno di progetti già finanziati, coinvolgendo nuovi attori e facilitando la creazione di reti tra iniziative che trattano tematiche simili. L’obiettivo è di capitalizzare e trasferire i risultati ottenuti per rendere più efficaci e diffusi gli impatti positivi dei progetti.

Prospettive future

Guardando al futuro, Sertori ha annunciato che la roadmap per la nuova programmazione del periodo 2028-2034 prevede l’avvio delle attività dal 2026, con l’intento di procedere rapidamente alla condivisione e implementazione dei contenuti del nuovo programma operativo.