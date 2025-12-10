Varese News

Varese Laghi

“Quando il Sole scompare, il viaggio comincia“, a Saltrio la mostra sulle grandi eclissi americane

Appuntamento con l’Associazione Astronomica M42 presso la sede SOMS in via G.B.De Vittori

Generico 08 Dec 2025

Venerdì 12 dicembre si terrà l’inaugurazione di una mostra fotografica sulle Grandi Eclissi Americane “Quando il Sole scompare, il viaggio comincia” con l’Associazione Astronomica M42 presso la sede SOMS in via G.B.De Vittori 1 a Saltrio; Alessandro Merga alle ore 21.00 di venerdì condurrà la conferenza “Le Grandi Eclissi Americane”; la mostra prosegue sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

Il partecipante verrà guidato in un viaggio tra luce ed ombra, nel cuore degli Stati Uniti d’America, in Texas, dove il cielo ha dato vita ad uno spettacolo unico con un’eclissi totale di sole, 6 minuti e 15 secondi all’ombra della Luna, uno spettacolo celeste senza precedenti.

Accanto alle fotografie saranno presenti anche alcuni quadri della pittrice dell’Anima Viviana Poli, come un gioco di colori e sfumature che nasce dall’oscurità. L’ evento si preannuncia come un’esperienza unica per immergersi nell’arte della fotografia e della pittura delle emozioni.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.