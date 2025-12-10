“Quando il Sole scompare, il viaggio comincia“, a Saltrio la mostra sulle grandi eclissi americane

Venerdì 12 dicembre si terrà l’inaugurazione di una mostra fotografica sulle Grandi Eclissi Americane “Quando il Sole scompare, il viaggio comincia” con l’Associazione Astronomica M42 presso la sede SOMS in via G.B.De Vittori 1 a Saltrio; Alessandro Merga alle ore 21.00 di venerdì condurrà la conferenza “Le Grandi Eclissi Americane”; la mostra prosegue sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

Il partecipante verrà guidato in un viaggio tra luce ed ombra, nel cuore degli Stati Uniti d’America, in Texas, dove il cielo ha dato vita ad uno spettacolo unico con un’eclissi totale di sole, 6 minuti e 15 secondi all’ombra della Luna, uno spettacolo celeste senza precedenti.

Accanto alle fotografie saranno presenti anche alcuni quadri della pittrice dell’Anima Viviana Poli, come un gioco di colori e sfumature che nasce dall’oscurità. L’ evento si preannuncia come un’esperienza unica per immergersi nell’arte della fotografia e della pittura delle emozioni.