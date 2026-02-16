A Bisuschio nasce “La Piccola Brera”: uno spazio per i giovani nel cuore della Valceresio

A Bisuschio prende forma “La Piccola Brera”, un nuovo spazio dedicato ai ragazzi delle scuole superiori (e presto anche delle medie) dove l’arte diventa strumento di relazione, ascolto e crescita. A raccontarlo, nella puntata di oggi de La Materia del Giorno, è stato Andrea Gosetti, fondatore e direttore artistico della Compagnia Intrecci Teatrali, che da oltre vent’anni lavora in Valceresio con e per i giovani.

Un luogo di relazione, non solo di aggregazione

«Non è un centro di aggregazione, ma un centro di relazione» ha spiegato Gosetti. L’idea nasce dall’esperienza maturata in anni di laboratori, spettacoli e festival: tanti ragazzi sono passati dal teatro di Bisuschio e, andando via, hanno lasciato sempre la stessa frase, «qui ho trovato una piccola famiglia».

Da qui la scelta di fare un passo in più: creare uno spazio stabile, sempre aperto, dove i giovani possano incontrarsi, sperimentare e mettersi in gioco attraverso l’arte. Non solo teatro – parola che a volte può intimorire – ma un percorso a 360 gradi con artisti che raccontano ai ragazzi la propria esperienza, il proprio sogno trasformato in professione.

L’arte come esperienza personale

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e dai Comuni di Bisuschio, Induno Olona, Arcisate e Saltrio, è già partito lo scorso novembre. All’Isis Valceresio – dove sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni – i ragazzi hanno lavorato con il pittore e scultore Luca Vanoli, ex studente che proprio da Intrecci Teatrali ha iniziato il suo percorso.

Nessuna lezione tradizionale, ma una sfida personale: raccontare la propria identità su un foglio bianco. Ne sono nate opere intense, che saranno esposte in una mostra aperta al pubblico. «Vorrei portarle anche nelle piazze – ha detto Gosetti – perché gli adulti si rendano conto che i ragazzi hanno voglia di esprimersi, se viene data loro l’occasione».

Dopo la pittura, spazio alla fotografia, alla magia. Percorsi che intrecciano creatività e formazione, collegando arte, studio e crescita personale.

Uno spazio di ascolto

Il cuore della Piccola Brera è l’ascolto. «Qui possono parlare di tutto senza avere il dito puntato contro – ha sottolineato Gosetti – Non solo un confronto con gli adulti, ma tra pari: ragazzi che si ascoltano, si riconoscono nelle fragilità degli altri e imparano a sostenersi».

Accanto al lavoro con gli studenti è previsto anche un percorso dedicato ai genitori, in collaborazione con professionisti, per aiutarli a leggere i segnali e i bisogni che emergono nel loro territorio. «Dobbiamo costruire la comunità insieme» è il messaggio.

Una nuova sede in arrivo

La novità è l’apertura, prevista entro un paio di mesi, di una nuova sede a Bisuschio, in salita Cicogna, a pochi passi dal Teatro San Giorgio dove si svolgono attualmente le attività. Uno spazio con una sala per piccoli spettacoli, un’aula studio e ambienti informali dove i ragazzi potranno fermarsi anche solo per studiare insieme. Un luogo che finora in Valceresio non esisteva e che oggi diventa realtà grazie a una rete di sostegni istituzionali e alla fiducia costruita in anni di lavoro sul territorio.

“La Piccola Brera” si candida così a diventare un punto di riferimento stabile per le nuove generazioni: uno spazio per essere visti, ascoltati e riconosciuti.