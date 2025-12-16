Quanta passione e lavoro c’è in una bottiglia di vino? Dalle colline di Casciago la storia di Roberto
Un giardiniere col pallino della viticoltura, Roberto Bianchi (insieme a Federico Cherchi e Luca Braga) in 10 anni di strada ne ha fatta e ora sogna di realizzare la sua cantina nella sua vigna tra il lago di Varese e il Sacro Monte
Il podcast Chi l’avrebbe mai detto di Radio Materia (in onda ogni giorno in diretta alle 18) racconta una storia di passione, determinazione e innovazione nel mondo della viticoltura. L’episodio recente è stato dedicato all’azienda agricola Emotion Green di Casciago, un’impresa che, pur nascendo da una semplice passione per il vino, è riuscita a superare numerose sfide e a raggiungere traguardi significativi.
La Nascita di Emotion Green
Emotion Green è stata fondata circa 10 anni fa da Roberto Bianchi, un giardiniere di professione con una grande passione per il vino. Roberto, incuriosito dal fatto che nella zona di Casciago, tra il Lago di Varese e il Sacromonte, non esistessero vigneti, ha deciso di avviare la sua azienda agricola. Dopo aver chiesto consiglio a esperti del settore, ha avviato il primo vigneto con 4.000 piante di Chardonnay, scegliendo di puntare su uno spumante metodo classico.
La Diversificazione della Produzione
Nel corso degli anni, l’azienda ha ampliato la sua produzione, diversificando i tipi di vino. Oltre allo spumante, hanno iniziato a produrre vini fermi di alta qualità, sfruttando le caratteristiche uniche del territorio. Il primo vino prodotto fu lo Chardonnay Gaia, scelto per la sua rapida lavorazione che ha permesso all’azienda di recuperare gli investimenti più rapidamente.
La Sfida della Produzione Naturale
Emotion Green ha sempre seguito un approccio naturale e sostenibile nella gestione delle sue viti. Non utilizzano diserbanti e minimizzano l’uso di prodotti chimici, affrontando così la difficoltà di malattie come la peronospora e l’infestazione della popillia. Nonostante le difficoltà, Roberto Bianchi ha sempre preferito seguire un metodo più tradizionale per garantire un prodotto di alta qualità, anche se ciò ha comportato perdite in alcune annate.
Le Prospettive Future
Il grande progetto di Emotion Green per il 2026 è la costruzione della propria cantina a Casciago. Questo progetto avrà due obiettivi principali: ridurre i costi di vinificazione e sviluppare l’enoturismo. Con la cantina propria, infatti, l’azienda potrà controllare tutta la produzione in loco e organizzare eventi come degustazioni e aperitivi in vigna. La cantina sarà costruita in collina, sfruttando la temperatura naturale del terreno per una vinificazione ottimale.
L’Aspirazione di Roberto Bianchi
Roberto Bianchi sogna di trasformare Emotion Green nella sua attività principale. Al momento, infatti, l’azienda viene gestita in parallelo al suo lavoro di giardiniere, ma la costruzione della cantina rappresenta un passo cruciale verso la piena autonomia dell’attività. Inoltre, ha espresso il desiderio che Federico Cherchi, l’agronomo con cui ha collaborato fin dall’inizio, entri in società una volta che la cantina sarà operativa.
La passione oltre gli ostacoli
Emotion Green è il risultato di una passione che ha portato a superare ostacoli e difficoltà. Da un piccolo vigneto a una produzione che si distingue per la qualità, l’azienda agricola di Casciago si sta preparando a fare il grande passo verso l’autonomia produttiva, con la speranza di trasformare la passione per il vino in una vera e propria carriera. La strada è lunga, ma Roberto Bianchi e il suo team sono pronti ad affrontarla con determinazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.