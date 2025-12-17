Quattro anni al 42enne della “sparatoria di Cavaria”
L'episodio risale al settembre scorso, con dinamica che pare quasi surreale. A distanza di meno di tre mesi il pregiudicato che aveva impugnato l'arma ha concordato una pena con la Procura, comprensiva di risarcimento alla vittima
Ha patteggiato una pena di quattro anni di reclusione il 42enne di Gallarate, con precedenti, arrestato alla fine di ottobre con l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco, per la “sparatoria di Cavaria”, nella sala slot al semaforo. L’accordo con la Procura, rappresentata dal pubblico ministero Nadia Calcaterra che ha coordinato le indagini, è stato ratificato nella giornata di oggi, mercoledì 17 dicembre, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio, Anna Giorgetti.
Il 42enne, difeso dall’avvocato Riccardo Stucchi, sarà scarcerato nelle prossime ore e sconterà la pena patteggiata agli arresti domiciliari. È previsto inoltre un risarcimento di 3 mila euro in favore della vittima. Una volta che la condanna diventerà definitiva, la difesa intende presentare istanza per l’affidamento ai servizi sociali.
L’incontro e la sparatoria
I fatti risalgono alla fine di settembre. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 42enne e la vittima, coetanei e fino a quel momento sconosciuti, si sarebbero incontrati in una sala slot di Cavaria. Tra una bevuta e alcune giocate i due iniziano a parlare, fino a quando la vittima avrebbe iniziato a vantarsi di presunte frequentazioni con esponenti della criminalità locale, citando in particolare un pregiudicato noto.
Poco dopo, il gallaratese esce dal locale lungo la Statale (nella foto di apertura) e vi fa ritorno armato di una pistola, esplodendo due colpi contro l’altro uomo, ferendolo, per poi darsi alla fuga.
Il 42 enne si era poi liberato del telefono cellulare, successivamente recuperato dagli investigatori, e anche dell’arma utilizzata, che però non è stata ritrovata. Fuggito in Romagna, venne comunque arrestato poche settimane dopo.
In seguito all’episodio, il locale era stato chiuso per 20 giorni su disposizione del questore di Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.