Per gli spari di Cavaria il questore dispone la chiusura del locale per 20 giorni
Il provvedimento arriva dopo un grave episodio di violenza con arma da fuoco e precedenti segnalazioni: il bar era già stato sospeso nel 2019
Nella mattinata di martedì, la polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un bar e sala giochi di Cavaria con Premezzo il provvedimento di chiusura per 20 giorni disposto dal questore Carlo Mazza, in seguito a gravi episodi che hanno provocato turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.
L’atto arriva al termine di un’attenta attività istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa avviata dopo una segnalazione dei Carabinieri di Cassano Magnago. Dalle verifiche è emerso che pochi giorni fa, all’interno del locale, un diverbio tra due avventori è degenerato in un episodio di estrema violenza: un uomo ha esploso due colpi di pistola contro un altro cliente, colpendolo alle gambe e provocandogli una copiosa perdita di sangue. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso.
Gli accertamenti condotti dai militari hanno inoltre evidenziato come il locale in questione sia frequentato da soggetti pregiudicati e spesso teatro di episodi di ubriachezza e risse, tali da costituire un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.
Non si tratta, peraltro, del primo provvedimento nei confronti dell’esercizio: nel settembre del 2019 lo stesso bar era già stato colpito da una sospensione della licenza per 10 giorni, sempre per motivi legati a turbative dell’ordine pubblico.
Il questore con l’ordinanza di sospensione ha ritenuto necessario un intervento immediato per ripristinare le condizioni di legalità e tutela della sicurezza dei cittadini, applicando la misura prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
