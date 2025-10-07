Varese News

Gallarate/Malpensa

Per gli spari di Cavaria il questore dispone la chiusura del locale per 20 giorni

Il provvedimento arriva dopo un grave episodio di violenza con arma da fuoco e precedenti segnalazioni: il bar era già stato sospeso nel 2019

Generico 06 Oct 2025

Nella mattinata di martedì, la polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un bar e sala giochi di Cavaria con Premezzo il provvedimento di chiusura per 20 giorni disposto dal questore Carlo Mazza, in seguito a gravi episodi che hanno provocato turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’atto arriva al termine di un’attenta attività istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa avviata dopo una segnalazione dei Carabinieri di Cassano Magnago. Dalle verifiche è emerso che pochi giorni fa, all’interno del locale, un diverbio tra due avventori è degenerato in un episodio di estrema violenza: un uomo ha esploso due colpi di pistola contro un altro cliente, colpendolo alle gambe e provocandogli una copiosa perdita di sangue. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso.

Gli accertamenti condotti dai militari hanno inoltre evidenziato come il locale in questione sia frequentato da soggetti pregiudicati e spesso teatro di episodi di ubriachezza e risse, tali da costituire un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.

Non si tratta, peraltro, del primo provvedimento nei confronti dell’esercizio: nel settembre del 2019 lo stesso bar era già stato colpito da una sospensione della licenza per 10 giorni, sempre per motivi legati a turbative dell’ordine pubblico.

Il questore con l’ordinanza di sospensione ha ritenuto necessario un intervento immediato per ripristinare le condizioni di legalità e tutela della sicurezza dei cittadini, applicando la misura prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Leggi anche

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.