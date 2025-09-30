Una lite a Cavaria con Premezzo finisce con un colpo di pistola: ferito un uomo

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre un uomo è rimasto ferito a una gamba dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola davanti a un locale di Cavaria con Premezzo.

Secondo una prima ricostruzione e le poche informazioni a disposizione, l’episodio sarebbe scaturito da una lite tra due persone. Durante la discussione, uno dei contendenti avrebbe estratto un’arma da fuoco e sparato contro il rivale, colpendolo a una gamba.

Il ferito è stato soccorso e le sue condizioni non risultano gravi. I carabinieri del comando provinciale di Varese hanno avviato le indagini per accertare i dettagli dell’accaduto e ricostruire con precisione le fasi della sparatoria.

Al momento non emergono legami con dinamiche di criminalità organizzata: si tratterebbe di un episodio circoscritto al contrasto tra i due uomini. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e vagliando eventuali filmati di sorveglianza della zona.