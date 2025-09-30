Una lite a Cavaria con Premezzo finisce con un colpo di pistola: ferito un uomo
Durante la discussione, uno dei contendenti avrebbe estratto un’arma da fuoco e sparato contro il rivale, colpendolo a una gamba
Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre un uomo è rimasto ferito a una gamba dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola davanti a un locale di Cavaria con Premezzo.
Secondo una prima ricostruzione e le poche informazioni a disposizione, l’episodio sarebbe scaturito da una lite tra due persone. Durante la discussione, uno dei contendenti avrebbe estratto un’arma da fuoco e sparato contro il rivale, colpendolo a una gamba.
Il ferito è stato soccorso e le sue condizioni non risultano gravi. I carabinieri del comando provinciale di Varese hanno avviato le indagini per accertare i dettagli dell’accaduto e ricostruire con precisione le fasi della sparatoria.
Al momento non emergono legami con dinamiche di criminalità organizzata: si tratterebbe di un episodio circoscritto al contrasto tra i due uomini. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e vagliando eventuali filmati di sorveglianza della zona.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.