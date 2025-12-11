Regala un’esperienza unica con le gift card di Varese Corsi

Varese Corsi lancia la sua gift card: un’idea regalo pensata per offrire non un oggetto, ma un’esperienza. Chi la riceve può selezionare liberamente tra i numerosi corsi proposti — arte, cucina, lingue, sport, benessere, fotografia, informatica, teatro e molto altro — in presenza oppure online.

Disponibile nei tagli da 50 € o 100 € una volta acquista la carta verrà inviata via email al destinatario e avrà una validità di un anno. Per chi preferisce, sarà possibile ritirare la propria gift card anche nelle sedi di Varese Corsi in piazza della Motta o Calcinate del Pesce.

Tra le proposte selezionate per gli utenti si trovano più di quattrocento corsi e laboratori dedicati alla cultura, al benessere fisico, alla cucina e tanto altro ancora.

Una volta attivata, la gift card resta valida per un anno e può essere spesa per uno o più corsi fino a esaurimento del credito. Non è convertibile in denaro, né ricaricabile. Per maggiori informazioni, consultare il sito online cliccando qui.