Regala un’esperienza unica con le gift card di Varese Corsi
Un'idea regalo originale per coltivare passioni e scegliere tra più di cento nuove attività. Formazione, sport, cucina e tanto altro ancora con i corsi e laboratori di Varese Corsi
Varese Corsi lancia la sua gift card: un’idea regalo pensata per offrire non un oggetto, ma un’esperienza. Chi la riceve può selezionare liberamente tra i numerosi corsi proposti — arte, cucina, lingue, sport, benessere, fotografia, informatica, teatro e molto altro — in presenza oppure online.
Disponibile nei tagli da 50 € o 100 € una volta acquista la carta verrà inviata via email al destinatario e avrà una validità di un anno. Per chi preferisce, sarà possibile ritirare la propria gift card anche nelle sedi di Varese Corsi in piazza della Motta o Calcinate del Pesce.
Tra le proposte selezionate per gli utenti si trovano più di quattrocento corsi e laboratori dedicati alla cultura, al benessere fisico, alla cucina e tanto altro ancora.
Una volta attivata, la gift card resta valida per un anno e può essere spesa per uno o più corsi fino a esaurimento del credito. Non è convertibile in denaro, né ricaricabile. Per maggiori informazioni, consultare il sito online cliccando qui.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.