Varese News

Tempo libero

Regala un’esperienza unica con le gift card di Varese Corsi

Un'idea regalo originale per coltivare passioni e scegliere tra più di cento nuove attività. Formazione, sport, cucina e tanto altro ancora con i corsi e laboratori di Varese Corsi 

Varese Corsi 2025

Varese Corsi lancia la sua gift card: un’idea regalo pensata per offrire non un oggetto, ma un’esperienza. Chi la riceve può selezionare liberamente tra i numerosi corsi proposti — arte, cucina, lingue, sport, benessere, fotografia, informatica, teatro e molto altro — in presenza oppure online.

Disponibile nei tagli da 50 € o 100 € una volta acquista la carta verrà inviata via email al destinatario e avrà una validità di un anno. Per chi preferisce, sarà possibile ritirare la propria gift card anche nelle sedi di Varese Corsi in piazza della MottaCalcinate del Pesce.

Tra le proposte selezionate per gli utenti si trovano più di quattrocento corsi e laboratori dedicati alla cultura, al benessere fisico, alla cucina e tanto altro ancora.

Una volta attivata, la gift card resta valida per un anno e può essere spesa per uno o più corsi fino a esaurimento del credito. Non è convertibile in denaro, né ricaricabile. Per maggiori informazioni, consultare il sito online cliccando qui.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.