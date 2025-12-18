Regali e decori natalizi dell’ultimo minuto? Le idee più belle sono al “Paese di Natale” di Nicora Garden

Sei alla ricerca di regali dell’ultimo minuto o di idee per decorare la tua casa in vista delle feste? Nicora Garden di Varese ha la risposta giusta per te! Fino al 24 dicembre, puoi visitare il “Paese di Natale” e scoprire un mondo di soluzioni perfette per rendere indimenticabili i tuoi regali e decorare la tavola per i pranzi e le cene delle festività.

Regali last minute per tutti i gusti

Non è mai troppo tardi per trovare il regalo perfetto. Che si tratti di un pensiero per un amico, un parente o un collega, “Il paese di Natale” offre una vasta selezione di articoli che sapranno conquistare chiunque. Peluche morbidi, decorazioni luminose che donano subito un’atmosfera magica, quadri luminosi che arricchiscono ogni angolo della casa e centrotavola che faranno brillare la tua tavola natalizia. E se vuoi qualcosa di davvero speciale, potrai scegliere ghirlande personalizzabili o palline natalizie con il nome, anche fatte al momento, per rendere il regalo unico e indimenticabile.

Un tocco di classe per la tavola delle feste

Preparare la tavola per il pranzo di Natale è un momento speciale che non deve essere lasciato al caso. Nicora Garden ti offre un’ampia gamma di decorazioni per la tavola da regalare, come piatti di fine porcellana Villeroy & Boch, tovaglie natalizie e tovaglioli a tema, perfetti per aggiungere un tocco di eleganza e calore. E per fare in modo che ogni dettaglio sia perfetto, non mancano portatovaglioli, candelabri e altre piccole decorazioni che daranno alla tavola un aspetto impeccabile, ideali anche per un regalo di stile.

Idee regalo gourmet e per la casa

Se vuoi fare un regalo che sorprenda e delizi, le scatole di cioccolato e i biscotti pan di zenzero sono una scelta perfetta per i golosi. Ma se preferisci un regalo più originale, scopri le nuovissime ceste regalo composite: un mix perfetto di prodotti gastronomici, come risotti già pronti, e oggetti per la casa come una pianta fiorita o una stella di Natale. Oggetti e cesti già pronti o personalizzabili, a seconda dei gusti e del budget, sono l’idea giusta per chi cerca un regalo utile e raffinato.

Regali che durano nel tempo

Per chi ama il verde, Nicora Garden propone una selezione di piante di agrumi e piante da esterno che saranno un regalo duraturo e sempre apprezzato. Le piante sono perfette per chi desidera un pensiero che accompagni le festività per lungo tempo, aggiungendo un tocco di freschezza e vitalità alla casa.

Fragranze e candele per l’atmosfera natalizia

Nessun Natale è completo senza il giusto profumo che riempie la casa di magia. Al “Paese di Natale” troverai candele profumate Yanke Candle e Woodwick che scoppiettano dolcemente, oltre a profumatori per ambienti di alta qualità, come quelli di Maison Berger, Muà e Millefiori.

Idee regalo per la casa e per tutti

Non dimenticare che Nicora Garden è anche il posto ideale per chi cerca regali di home decor particolari e unici. Puoi scegliere tra composizioni floreali, rose stabilizzate in varie dimensioni e prezzi, e simpatici terrari. E per chi ama l’abbigliamento natalizio, ci sono maglioni e gadget perfetti per aggiungere un tocco di allegria alle festività.

Gift card per scegliere liberamente

Se non sai cosa scegliere, ma vuoi comunque fare un regalo apprezzato, le Gift Card da 10, 20, 50 o 100 euro sono una soluzione perfetta. Così ognuno potrà scegliere il regalo che preferisce, rendendo il Natale ancora più speciale.

Orari e info

Nicora Garden è aperto tutti i giorni, 24 dicembre compreso con orario 9:00-12:30 e 14:30-19:00. Approfitta di questa occasione per fare i tuoi acquisti natalizi all’ultimo minuto e per arricchire la tua casa con tutto ciò che serve per rendere il Natale più accogliente e indimenticabile.

Non perdere l’occasione di visitare il “Paese di Natale” e scoprire tutte le proposte di Nicora Garden per un Natale perfetto!

