Santa Barbara, anche a Varese il giorno dell’orgoglio dei vigili del fuoco

«La Repubblica rinnova la gratitudine ai Vigili del Fuoco per il loro generoso impegno nell’assicurare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni e dell’ambiente». Le parole di affetto e riconoscenza sono quelle del Capo dello Stato: così Sergio Mattarella ha voluto ricordare l’impegno dei Vigili del Fuoco che anche a Varese, come ogni anno, celebrano la patrona Santa Barbara.

E la città ha risposto con una presenza discreta ma sentita, nonostante la giornata piovosa, alla funzione nella Chiesa Parrocchiale di San Massimiliano Kolbe, officiata dal Vicario Episcopale Don Franco Gallivanone e concelebrata dal cappellano del Comando Don Giorgio Spada, alla quale hanno preso parte anche le autorità civili e militari. Con l’istituzione, a partire dal 2026, della Festa Commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che avrà come data celebrativa il 27 febbraio di ogni anno, la ricorrenza in onore di Santa Barbara ha assunto una connotazione prettamente religiosa già da quest’anno.

È dunque presto per un bilancio dell’attività, che verrà fornito alla fine di febbraio come ricordato dal comandante provinciale Ciro Bolognese, il quale ha ringraziato il pubblico e le autorità per la partecipazione alla cerimonia.«Oggi ci ritroviamo raccolti per una celebrazione che ricordiamo con grande orgoglio: la nostra patrona ci ricorda i valori che viviamo ogni giorno, come sacrificio e altruismo. Ai miei collaboratori va uno speciale ringraziamento per l’impegno che si spinge sempre oltre il dovere».

Bolognese ha poi ringraziato le altre forze dello Stato, che da sempre collaborano con i Vigili del Fuoco in un «gioco di squadra» fondamentale. Il comandante ha inoltre ricordato i carabinieri recentemente scomparsi in Veneto durante l’esplosione di un cascinale, dove erano presenti anche i Vigili del Fuoco intervenuti per domare le fiamme.

La funzione religiosa è stata preceduta dalla celebrazione dei caduti presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Varese: alla presenza del prefetto Salvatore Rosario Pasquariello è stata deposta una corona di alloro al monumento dedicato a chi ha perso la vita in servizio.